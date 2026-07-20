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Call of Duty Film: Peter Berg verfilmt das Modern Warfare-Universum

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Cod Modern Warfare 4 Dmz

Regisseur Peter Berg bestätigt Modern Warfare als Setting für den Call of Duty Film. Release-Zeitraum für das Kino steht fest.

Der angekündigte Call of Duty-Film wird offiziell im Modern Warfare-Universum spielen. Regisseur Peter Berg bestätigte die inhaltliche Ausrichtung am Wochenende auf dem Fanatics Fest in New York.

Paramount Pictures plant die Veröffentlichung der Kinoproduktion für den 30. Juni 2028. Hollywood greift damit nach der lukrativsten Marke im Shooter-Segment.

Kinostart folgt auf das nächste Hauptspiel

Das Drehbuch entsteht in Zusammenarbeit mit Taylor Sheridan, dem Kopf hinter Serien wie Yellowstone. Die zeitliche Taktung offenbart die klare Absicht von Activision und Paramount, die Marke langfristig auf der Leinwand zu verankern. Der geplante Kinostart im Sommer 2028 liegt knapp zwei Jahre hinter dem Release-Zeitraum des kommenden Spiele-Ablegers.

Die Spiele-Vorlage verabschiedet sich mit dem vierten Teil von den fiktiven Staaten der Vorgänger und verlagert den globalen Konflikt auf die koreanische Halbinsel. Schauplätze in Frankreich, den USA und Indien sind ebenfalls bestätigt. Ob der Film diese reale, geopolitische Erdung übernimmt oder eine eigene Geschichte innerhalb des Kanons erzählt, lässt das Studio-Statement bisher offen. Unklar bleibt auch, ob die klassische Trilogie ab 2007 oder der Reboot von 2019 als direktes Fundament dient. Letzteres gilt als wahrscheinlich.

Der Markt erzwingt den Realismus

Der Schritt in das Modern Warfare-Szenario spiegelt die aktuelle Marktrealität wider. Die Science-Fiction-Ausflüge der Serie generierten in der Vergangenheit schwache Verkaufszahlen. Spieler fordern Bodenständigkeit. Peter Berg und Taylor Sheridan stehen für genau diese Handschrift im US-Kino. Knallharter Militär-Realismus statt bunter Effekte. Das könnte funktionieren.

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Activision reagiert mit der Wahl des Szenarios auf die Sättigung des Marktes durch generische Action-Blockbuster. Die Marke Call of Duty hat weltweit über 500 Millionen Einheiten umgesetzt. Diese Basis garantiert volle Kinosäle am ersten Wochenende. Die Qualität des Skripts entscheidet über den langfristigen Erfolg. Reine Fan-Service-Kopien scheitern an den Kinokassen. Der Streifen muss als eigenständiger Thriller bestehen.

Die Ankündigung ist kein Heilsbringer, sondern eine logische Marken-Erweiterung. Für Spieler bedeutet das primär: Activision bleibt stur auf Kurs. Das Risiko für erzählerischen Schiffbruch im Kino ist durch das Engagement von Sheridan minimiert. Ein spielerischer Mehrwert entsteht dadurch vorerst nicht. Am Ende zählt im Oktober 2026 ohnehin nur das Gameplay auf dem Bildschirm. Der Rest ist Marketing-Rauschen.

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