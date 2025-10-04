Call of Duty im Game Pass: Hat Microsoft sich verkalkuliert?

Als Xbox diese Woche eine satte Preiserhöhung für den Game Pass verkündete, wirkte das zunächst wie ein weiterer Schlag ins Kontor für viele Spieler. Doch ein neuer Bericht von Bloomberg legt nun offen, warum Microsoft zu diesem Schritt greifen musste, und die Zahlen sind ein echter Weckruf.

Call of Duty: Ein teurer Prestige-Deal

Laut ehemaligen Mitarbeitern, die anonym bleiben wollen, hat Microsoft allein mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6 im Game Pass über 300 Millionen Dollar Verlust eingefahren. Das liegt nicht an Entwicklungskosten, sondern an den entgangenen Verkäufen auf Xbox und PC, wo der Shooter zum Launch direkt im Abo landete.

Während auf der PlayStation stolze 82 Prozent der Vollpreisverkäufe stattfanden, brachen Microsofts eigene Plattformen im wichtigen Startmonat massiv ein. Das unterstreicht ein altes Argument von Sony: Spiele dieser Größenordnung am ersten Tag „zu verschenken“ ist schlicht nicht nachhaltig.

Game Pass wird teurer – und Spieler zahlen die Zeche

Die Kehrseite für die Community: Das Abo wird spürbar teurer. Ab sofort kostet Game Pass Ultimate 29,99 US-Dollar pro Monat. Zum Vergleich: Sonys PS Plus Premium liegt bei 17,99 Dollar, mit weniger Day-One-Spielen, aber deutlich günstiger.

Marktforscher Joost van Dreunen bringt es auf den Punkt: „Game Pass hat nicht die explosive Entwicklung genommen, die Microsoft nach der Activision-Übernahme erwartet hat. Die Kostenstruktur passt nicht zum Modell.“

Zwar verweist Xbox-Chefin Sarah Bond immer wieder auf angebliche Profitabilität und nennt 5 Milliarden Dollar Umsatz, doch konkrete Zahlen zu Abonnenten gibt es seit 2024 nicht mehr. Damals lag die Zahl bei etwa 34 Millionen, inklusive Umbenennung von Xbox Live, die den Wert nach oben treiben sollte.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Die Situation zeigt, wie sehr der Druck auf Microsofts Gaming-Sparte nach der 70-Milliarden-Dollar-Akquisition von Activision Blizzard gestiegen ist. Wenn selbst Call of Duty im Game Pass nicht die gewünschten Effekte bringt, muss sich Xbox fragen, ob das Geschäftsmodell in dieser Form tragfähig bleibt.

Für Spieler heißt das langfristig höhere Preise und womöglich weniger attraktive Inhalte, genau das, was Game Pass ursprünglich nicht sein sollte.

Ob Microsoft diesen Kurs beibehält oder das Modell langfristig anpasst, bleibt offen. Die große Game-Pass-Wette wirkt jedenfalls riskanter denn je.