Call of Duty: Künstliche Intelligenz als kreativer Totalausfall im Einsatz?

Ob Spieler Call of Duty wegen dieser Entwicklung den Rücken kehren, bleibt abzuwarten. Die Diskussion um generative KI im Gaming hat gerade erst begonnen. Mit der kürzlichen Ankündigung von Microsoft, man habe mit Muse nun ein potentes KI-Entwicklungs-Tool , wird die Diskussiona wohl nicht mehr so schnell verschwinden.

Gerüchte über die Rückkehr der legendären Warzone-Karte Verdansk heizen die Spekulationen weiter an. Wird die Karte unverändert zurückkommen, oder hat Activision auch hier an der KI-Schraube gedreht? Noch gibt es keine Hinweise, dass generative KI an Verdansk beteiligt war, aber nach den neuesten Enthüllungen bleibt ein fader Beigeschmack.

Die Enthüllung könnte die Community spalten. Einige könnten generative KI als Fortschritt sehen, andere als Verrat an künstlerischer Integrität. Schon die Neubesetzung der Schauspieler im Zombies-Modus sorgte für Aufruhr, da sie mit dem laufenden SAG-Aftra-Gaming-Streik in Verbindung gebracht wurde. Wird sich das Blatt jetzt endgültig gegen Activision wenden?

Schon seit letztem Jahr wurden Vorwürfe laut, dass Call of Duty heimlich KI-generierte Inhalte ins Spiel schmuggelt. Dass der Publisher das jetzt offiziell bestätigt, wirkt fast so, als hätte Valve mit der Steam-Offenlegung Druck gemacht. Immerhin ist ein Haftungsausschluss für KI-generierte Inhalte mittlerweile Vorschrift auf der Plattform. Hätte Activision sich dem entziehen wollen?

Es war nur eine Frage der Zeit: Call of Duty hat offiziell bestätigt, dass generative KI zur Erstellung von Inhalten genutzt wird. Ein kontroverses Thema, das die Gaming-Welt spaltet. KI-gestützte Kreationen in einem der größten Franchises der Welt? Da klingeln bei vielen Spielern die Alarmglocken.

