Call of Duty: Modern Warfare 2 – Early Access-Kampagne für Vorbesteller angekündigt

PlayStation Spieler kommen einmal mehr etwas in den Genuss von Call of Duty: Modern Warfare 2, wie Activision heute bestätigt. Außerdem gab man weitere Details zur Beta bekannt.

Die Kampagne wird demnach schon ab dem 20. Oktober für all diejenigen verfügbar sein, die Call of Duty: Modern Warfare 2 vorbestellen, während die vollständige Erfahrung wie geplant am 28. Oktober 2022 folgt.

„Für Modern Warfare II lässt Infinity Ward die Spieler in eine hochmoderne Erfahrung eintauchen, die euch immersive und beeindruckende Action liefert, an der jeder Spaß haben kann. Mit verbesserten Grafiken aus der Photogrammetry-Technologie bietet euch die Modern-Warfare-II-Kampagne beeindruckende visuelle Treue und deckt einige der kleinsten Details wie Physik und Optik von Wasser ab, um eine wirklich einnehmende Erfahrung zu schaffen.“

Vorbesteller profitieren insgesamt von diesen Vorteilen:

Bis zu eine Woche früher Zugriff auf die volle Modern Warfare II Kampagne

Zugriff auf das volle Spiel ab dem 28. Oktober

Open Beta Early Access

Final Judgement Bundle: Sofortiger Zugriff auf die Legendäre Deathknell Operator Skin und die Legendäre Bloodthirsty Weapon Blueprint für den Einsatz in Vanguard und Warzone.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne

Vorteile für die Vault Edition

Wer sich für die besonders hochwertige Vault Edition von Call of Duty: Modern Warfare 2 entscheidet, bekommt weitere Vorteile, darunter:

Red Team 141: Vier spielbare Multplayer-Operators – Ghost, Farah, Price und Soap – tragen jeweils spezielle maskierte Outfits, die in der Open Beta verfügbar sein werden.

FJX Cinder Weapon Vault: Bei Call of Duty: Next wollen wir mit euch mehr Details zu diesem und dem neuen Gunsmith teilen, die auch in der Open Beta verfügbar sein werden.

Battle Pass für Saison Eins und 50 Tier Skips: Wenn ihr die Vault Edition nach der ersten Saison kauft, beziehen sich der kostenlose Battle Pass und die Tier Skips auf die aktuelle Saison.

Ghost Legacy Pack: Über 20 kostenlose Gegenstände zur Feier des Task Force 141 Emblems für Modern Warfare (2019) und Warzone – freigeschaltet ab Vorbestellung.

Abschließend verweist man noch einmal auf den Early Access-Zugriff zur Beta-Phase, von der Vorbesteller ebenfalls profitieren. Alle Details dazu gibt es noch einmal hier. Außerdem findet am 15. September das Call of Duty Next Event statt, das ein Blick auf die Zukunft von Call of Duty erlaubt.