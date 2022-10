Call of Duty: Modern Warfare 2 – Launch Gameplay Trailer online

„Für Modern Warfare II lässt Infinity Ward die Spieler in eine hochmoderne Erfahrung eintauchen, die euch immersive und beeindruckende Action liefert, an der jeder Spaß haben kann. Mit verbesserten Grafiken aus der Photogrammetry-Technologie bietet euch die Modern-Warfare-II-Kampagne beeindruckende visuelle Treue und deckt einige der kleinsten Details wie Physik und Optik von Wasser ab, um eine wirklich einnehmende Erfahrung zu schaffen.“

Seit dem Release von Call of Duty: Modern Warfare im Jahr 2019 hat Infinity Ward hart daran gearbeitet, eine neue High-Watermark für Multiplayer-Fans zu schaffen. Egal, ob man die Kampagne oder die kooperativen Modi mit seinem Trupp spielt, oder ob man im Mehrspieler-Modus beiläufig aufsteigen oder im MP-Wettkampf eintritt, es gibt immer etwas, auf das an sich konzentrieren kann, wenn man ein unterhaltsames Endziel vor Augen haben.

