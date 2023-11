Call of Duty: Modern Warfare 3 im PS5 Bundle jetzt schon im Sale

Offiziell erscheint Call of Duty: Modern Warfare 3 am 10. November 2023.

In der direkten Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare II stellen sich Captain Price und die Task Force 141 der ultimativen Bedrohung. Der ultranationalistische Kriegsverbrecher Vladimir Makarov gewinnt weltweit an Einfluss und zwingt die Task Force 141 zu einem Kampf von nie dagewesenem Ausmaß. Diese fällt ersten Berichte zufolge jedoch recht kurz aus und kann zudem wenig überzeugen, wenn man erste Meinungen dazu hört.

Das Angebot findet man derzeit bei Amazon.de für 499 EUR , wobei anzumerken, dass es sich bei der Konsole um das Launch-Modell handelt. In Nordamerika hingegen wird bereits die PS5 Slim in diesem Bundle angeboten.

Noch nicht offiziell erschienen, kann man das offizielle PS5 Bundle mit Call of Duty: Modern Warfare 3 schon jetzt zum Schnäppchenpreis mitnehmen. Damit ist nicht nur die Konsole an sich günstiger, den Shooter gibt es damit im Grunde kostenlos dazu.

