Call of Duty: Modern Warfare 3 Leak bestätigt Shooter für 2023

In den vergangenen Tagen häufen sich die Berichte über den diesjährigen Call of Duty-Ableger, bei dem sich immer mehr bestätigt, dass es sich dabei um Call of Duty: Modern Warfare 3 handelt. Ein Leak zeigt immer mehr Inhalte daraus und offenbart erste Features.

Dass Activision und Sledgehammer Games an Call of Duty: Modern Warfare 3 arbeiten, bestätigt unter anderem der DMCA Strike von Activision selbst, in dem der Titel namentlich erwähnt wird. Diese Möglichkeit nutzt der Publisher, um geleakte Inhalte aus dem Netz zu entfernen.

Der besagte Leak postete daraufhin:

Das ist über Modern Warfare 3 bekannt

In die aktuellen Leaks mischt sich auch der Bloomberg-Journalist Jason Schreier ein, der nochmals untermauert, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 zunächst als Premium-Erweiterung für Call of Duty: Modern Warfare 2 aus dem vergangenen Jahr geplant war, nun aber doch als eigenständige Erfahrung erscheint.

„Ursprünglich war geplant, Modern Warfare 2 zwei Jahre lang zu unterstützen. Dieses neue Projekt wird von Sledgehammer mit Unterstützung von Infinity Ward, Raven und anderen geleitet.“

Die Story wird man damit direkt fortsetzen und einige Inhalte aus Modern Warfare 2 übernehmen. Dazu zählen Waffen, die Firing Range, ein neues Equipment namens ‚Gear‘, welches das Perk-System ersetzen soll, ebenso werden die Operator und Karten aus Modern Warfare 2 übernommen.

Anbei eine Galerie mit den geleakten Bildern:

Bis zur offiziellen Vorstellung von Call of Duty: Modern Warfare 3 dürften nur noch wenige Wochen vergehen. Zuletzt wurde der Shooter im Rahmen einer Marketingkampagne einigen NBA-Stars gezeigt, was darauf hindeutet, dass sich Activision so langsam darauf vorbereitet.

An anderer Stelle konnten sich Sony und Microsoft darüber einigen, dass man Call of Duty in den nächsten 10 Jahren weiterhin auf PlayStation veröffentlicht wird, sollte die Übernahme von Activision / Blizzard demnächst abgeschlossen werden.