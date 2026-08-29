Call of Duty: Modern Warfare 4 BETA #2 bringt umfassende Waffen-Buffs & Nerfs

Infinity Ward stellt die Stellschrauben für das zweite Beta-Wochenende von „Call of Duty: Modern Warfare 4“ nach. Das Update bremst das Spieletempo spürbar aus, hebt die Time-to-Kill an und kappt die Waffendynamik. Was sich ändert!

Die Entwickler greifen erneut die zu schnelle Time-to-Kill (TTK) direkt über das Waffensetup an. Statt den Basis-Gesundheitswert der Operators anzuheben, betrifft die Anpassung den Schaden und die Reichweiten sämtlicher verfügbarer Waffen im Spiel.

Bei den Sturmgewehren sinkt der maximale Schaden durch die Bank. Das Kastov 762 fällt auf 30 Punkte ab, das M4 startet nun bei 24 Punkten, kompensiert dies aber durch eine leicht erhöhte maximale Reichweite von 26,3 Metern. Zusätzlich senken die Entwickler die Headshot-Multiplikatoren über fast alle Kategorien. Bei den Marksman-Rifles erhöht sich der erlittene Flinch bei Treffern um 17 Prozent, bei Scharfschützengewehren steigt dieser Wert um 28 Prozent.

Tactical Sprint als Standard entfernt

Die auffälligste Änderung am Gameplay betrifft das Bewegungssystem. Der Tactical Sprint ist ab sofort nicht mehr standardmäßig aktiv. Das Entwicklerstudio streicht die Mechanik aus der Basis-Steuerung und koppelt sie als Option an das Perk „Blood Rush“.

Wer den Geschwindigkeitsbonus nutzen will, belegt damit einen festen Perk-Slot. Als Ausgleich entfällt die Verzögerung beim Übergang vom Sprint zum Feuern. Ergänzend sinkt die Geschwindigkeit des Tactical Sprints um 4 Prozent, während die Rutschdistanz um 10 Prozent und die Rutschgeschwindigkeit um 9 Prozent reduziert werden. Die Stamina-Leiste verliert 8 Prozent ihrer Gesamtkapazität.

Das Inventar an Abschussserien wird zusätzlich verknappt. Sämtliche Killstreaks kosten im zweiten Beta-Wochenende exakt einen Abschuss mehr als zuvor.

Parallel schraubt das Studio die Effektivität einzelner Serien zurück. Die Trefferpunkte des Aufklärungsdrohnen-UAV sinken um 60 Prozent bei einer um 12 Prozent reduzierten Flughöhe, und beim Artillery Strike schrumpft die Raketenzahl von sechs auf fünf Geschosse. Der innere Schadensradius sinkt von 15,24 Metern auf 10,16 Meter, der äußere Limitierungsradius fällt von 25,4 Metern auf 17,78 Meter.

Spawn-Logik und Warzone-Premiere

Die Respawn-Logik trennt Spieler nach dem Einstieg deutlicher voneinander. Spawns in direkter Nähe von Teammitgliedern werden von der Engine nachrangig behandelt. Im Modus Hardpoint testet das Studio ein überarbeitetes System für vorhersehbare Spawnpunkte, deaktiviert die Map „Rooftops“ aufgrund eines spezifischen Fehlers jedoch vorübergehend. Frisch gespawnte Spieler erhalten über den temporären Schutz zusätzlich den Effekt des Perks „Battle Hardened“.

Mit dem Start der zweiten Open Beta zieht außerdem erstmals der Warzone-Modus „Resurgence“ auf der neuen Karte „Zodiac“ in die Beta-Phase ein. Alleine dafür lohnt der Blick.

Infinity Ward zieht in der Beta die Handbremse im Gameplay brutal an – Marketing-Kosmetik ist das nicht. Genau dafür ist eine solche Testphase da. Die Verlagerung des Tactical Sprints in den Perk-Baum zwingt Spieler zu harten Setups-Kompromissen, während die Schadenssenkungen das Gunplay wieder spürbar in Richtung Präzision verschieben.