Call of Duty: Modern Warfare 4 – Call of Duty NEXT & Beta-Termine bestätigt

Activision wirft die Marketing-Maschine für den nächsten Call of Duty-Ableger an und bricht mit einer eisernen Tradition.

Der Publisher hat den Zeitplan für das Enthüllungs-Event Call of Duty: NEXT sowie die anschließenden Beta-Phasen von „Call of Duty: Modern Warfare 4“ offiziell bestätigt. Erstmals startet der Testbetrieb direkt im Anschluss an den Livestream.

Der Fahrplan für den Ernstfall

Am 21. August erfolgt der weltweite Startschuss. Das Event liefert Live-Gameplay, Entwickler-Einblicke und Details zum Multiplayer, bevor die Server unmittelbar danach hochfahren. Activision splittet die Testphase wie gewohnt in zwei Abschnitte, weitet die Zielgruppe im zweiten Durchgang jedoch signifikant aus.

Das erste Wochenende läuft vom 21. bis zum 25. August. Dieser Zeitraum bleibt Vorbestellern auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC vorbehalten.

Vom 28. August bis zum 1. September folgt die Open Beta für alle Spieler. Ein interessantes Detail im Protokoll: Auch die Nintendo Switch 2 wird offiziell bedient. Das ist neu.

Umfang und Vorbesteller-Boni im Faktencheck

Die Testphase dient nicht nur dem Stresstest der Server, sondern fungiert als spielbare Content-Demo. Activision stellt 19 freischaltbare Waffen und eine nicht näher bezifferte Anzahl an Karten bereit. Die Modi reichen von 3v3-Gefechten bis hin zu großflächigen Schlachten mit Panzern. Neben Klassikern wie Suchen & Zerstören debütiert der Modus Kill Block.

Wer die teurere Vault Edition vorab bezahlt, erhält sofortigen Zugriff auf kosmetische Inhalte. Dazu gehören das Hostile Alliance Operator Pack (unter anderem mit Price und Valeria) und das Special Forces Operator Pack, dessen Figuren über lokalisierte Sprachausgaben verfügen. Zudem sind fünf Blaupausen aus der Signature Weapons Collection inklusive Aufsätzen direkt in der Beta spielbar.

Die Industrie-Perspektive

Der nahtlose Übergang vom PR-Stream in die Early-Access-Beta ist ein logischer Schritt. Activision eliminiert die künstliche Wartezeit, um den Hype der Enthüllung direkt in Spielerzahlen umzumünzen. Das bindet die Community im kritischen Moment.

Die Integration der nächsten Nintendo-Konsole zeigt zudem, dass der Publisher die vertraglichen Zusagen aus den vergangenen Übernahmeschlachten einlöst. Die technische Skalierung auf dieser Plattform wird die eigentliche Baustelle.

Wer ohnehin fest mit dem Kauf plant, bekommt am 21. August den ersten Zugriff. Alle anderen warten einfach eine Woche länger und testen das Spiel ab dem 28. August kostenlos. Die digitalen Vorbesteller-Waffen sind nett, verschaffen zum finalen Release im Herbst aber keinen permanenten Vorteil. Ein Grund zur Eile besteht also nicht.