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Call of Duty: Modern Warfare 4 – Erster Blick auf die Stranded-Kampagne und Pre-Order-Early Access

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Activision zeigt Modern Warfare 4. Alle Infos zu Vorbesteller-Vorabzugang, Kampagne in Korea und dem neuen Multiplayer-Kartenformat Kill Block.

Call Of Duty Modern Warfare 4 Art

Activision zeigt neues Material zur Single-Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare 4“ und gewährt Vorbestellern einen eine Woche früheren Zugriff. Hinter dem gewohnten Spektakel steckt eine Mischung aus veränderter Steuerung, dynamischem Kartendesign und alter Vertriebslogik.

Wer den Titel digital vorbestellt, startet am 16. Oktober in die Singleplayer-Kampagne. Der reguläre Veröffentlichungstermin liegt entsprechend eine Woche später. Das Gezeigte stammt aus der Mission „Stranded“, die in Nordkorea angesiedelt ist.

Die Handlung dreht sich um einen eskalierenden Konflikt auf der koreanischen Halbinsel. Spielbar ist Private Park, ein südkoreanischer Soldat mitten in einer nordkoreanischen Invasion. Parallel agiert Captain Price als Vogelfreier abseits des Militärs. Die Schauplätze wechseln zwischen Häuserkampf in New York, Verfolgungsjagden in Paris, SAS-Nachteinsätzen in Mumbai und Grabenkämpfen in Korea.

Gegenwert für den Vorabzugang: sieben Tage Kampagne vor dem eigentlichen Multiplayer-Start. Ein altbekanntes Muster zur Bindung digitaler Vorbestellungen.

Multiplayer setzt auf dynamische Karten und Maustechnik

Der Mehrspielermodus (unsere Beta-Eindrücke) startet mit 12 Kernkarten. Hinzu kommt das neue Format „Kill Block“, das sein Layout zwischen den Runden auf Basis von über 500 Konfigurationen verändert. Das System nennt sich „Ballistic Authority“ und soll das Waffenverhalten realistischer gestalten.

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Wer digital vorbestellt, zahlt den vollen Preis im Voraus für ein Häppchen Singleplayer vor dem eigentlichen Hauptgang. Das Angebot richtet sich rein an Spieler, die den Mehrspielermodus ab Minute eins durchsuchen und die Kampagne vorab als Beilage mitnehmen wollen. 12 Kernkarten zum Start sind ein solider Wert, „Kill Block“ muss die Tauglichkeit von 500 Layouts im Live-Betrieb erst beweisen.

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