Call of Duty: Modern Warfare 4 – Kampagnen-Gameplay verliert auf koreanischem Boden den Halt

Infinity Ward verlegt das Szenario von „Call of Duty: Modern Warfare 4“ nach Ostasien und demontiert die eigenen Serienveteranen. Das erste Gameplay-Material zur Mission „Losing Ground“ offenbart jedoch vor allem altbekannte Skript-Mechaniken unter neuem Anstrich.

Gewohntes Skript-Muster auf neuem Terrain

Infinity Ward benötigt ein neues Narrativ. Nach der jahrelangen Wiederverwertung alter Serien-Charaktere verlegt der Entwickler die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 4 auf die koreanische Halbinsel. Die gezeigte Gameplay-Demo setzt auf gewohnte Muster.

Der Spieler rückt als Teil einer Infanterie-Einheit durch umkämpftes urbanes Gebiet vor. Die Anweisungen der Einsatzleitung folgen im Sekundentakt. Zivilisten im Areal, Feuer einstellen. Vorrücken über die Brücke. Ein feindlicher Kampfhubschrauber stoppt den Vormarsch, Deckung fehlt komplett. Die Figur steht schutzlos im Kugelhagel. Das ist kein Zufall. Das ist das alte Design.

Die Mechanik erzwingt lineares Abspulen vorgegebener Auslöser. Statt taktischer Tiefe dominiert die visuelle Überforderung durch gegnerischen Beschuss. Die Einbindung junger Wehrpflichtiger dient als narrative Begründung für die fehlende Übersicht auf dem Schlachtfeld. Spielerisch ändert das nichts. Das Geschehen bleibt eine kontrollierte Abfolge bekannter Skript-Ereignisse.

Das Ende der unsterblichen Figuren

Parallel zur Infanterie-Front demontiert das Drehbuch das bisherige Personal. Captain John Price agiert ohne militärische Infrastruktur in Europa und schaltet seinen langjährigen Gegenspieler Makarov bereits im ersten Spieldrittel aus. Der zentrale Antagonist fällt überraschend früh weg. Die Handlung teilt sich fortan auf isolierte Schauplätze und wechselnde Perspektiven auf, darunter nordkoreanische Führungsebenen während eines Palast-Staatsstreichs.

Die Zusammenführung der Handlungsstränge erfolgt im letzten Spieldrittel. Die Aktionen von Price in Europa lösen die Krise in Asien erst aus. Der bisherige Hauptcharakter wird vom Retter zum eigentlichen Brandstifter degradiert.

Der Release erfolgt am 23. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.