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Call of Duty: Modern Warfare 4 Kill Block: Modularer Modus & PS5 Pro-Vorteile enthüllt

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Cod Modern Warfare 4 Vault Editon

Call of Duty: Modern Warfare 4 bringt am 23. Oktober den modularen Modus Kill Block. Erfahren Sie alles zu den Map-Layouts und den exklusiven Vorteilen der PS5 Pro.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober mit dem neuen, modular aufgebauten Multiplayer-Modus „Kill Block“. Gleichzeitig wurden heute die PS5 Pro-Features enthüllt.

Activision und Entwickler Infinity Ward setzen bei der neuen Karte „West Bridge Training Facility“ auf ein dynamisches Layout, das sich vor den Matches und zwischen den Runden neu anordnet. Auf der PS5 Pro soll der Shooter dank KI-Upscaling und ungedeckelter Bildrate technische Bestwerte liefern.

Das Baukasten-Prinzip von Kill Block

Die Struktur der neuen Karte verzichtet auf das klassischen, statische Map-Design. Drei rechteckige Betonelemente – sogenannte Slabs – verschieben sich über mechanische Seilzüge und Motoren, um vor jedem Match eines von über 500 möglichen Layouts zu erzeugen.

Vollständig zusammengesetzt erreicht das Areal lediglich die Größe der kompakten Karte „Shoot House“ aus dem Modern Warfare-Reboot von 2019. Auf diesem engen Raum lässt Infinity Ward neben klassischen 3v3-Gefechten auch einen neuen 10v10-Modus antreten. 20 Spieler auf engstem Raum bedeuten puren Verschleiß. Taktischer Anspruch geht hier im Chaos unter.

Die Entwickler verkaufen künstliche Wettersimulatoren direkt auf der Map als spielerischen Fortschritt. Riesige Ventilatoren peitschen simulierten Schnee und Regen über das Feld, was zu Eis- und Wasserablagerungen auf den Waffen führt. Dieser Effekt beeinträchtigt das Handling, bis die Waffe nachgeladen oder gewechselt wird. Das ist kein atmosphärisches Detail, sondern ein erzwungener Eingriff in den Spielfluss. Die PR-Abteilung feiert es als Innovation. In der Praxis könnte es primär nerven.

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Der technische Unterschied auf der PS5 Pro

Auf der Standard-PS5 läuft der Shooter mit den bekannten Standards: 4K-Auflösung, HDR, 120Hz-Modus und VRR-Unterstützung. Den messbaren Mehrwert liefert jedoch erst die PS5 Pro. Durch den Einsatz des proprietären KI-Upscalers PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) erreicht die Pro-Konsole eine deutlich höhere Bildschärfe bei stabilen 60 oder 120 Bildern pro Sekunde. Wer VRR und den 120Hz-Modus auf der PS5 Pro kombiniert, schaltet die Framerate komplett frei. Das sorgt für minimalen Input-Lag im kompetitiven Bereich.

Kill Block bringt durch das modulare Design dringend benötigte Abwechslung in den Map-Pool, krankt aber im 10v10-Format an absehbarer Überfüllung. Die künstlichen Wettereffekte wirken mechanisch aufgesetzt. Wer das Maximum an Präzision und Bildrate sucht, greift zur PS5-Pro-Version. Das PSSR-Upscaling und die offene Framerate liefern hier den entscheidenden Vorteil auf dem Server.

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SOURCES:PlayStation Blog
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