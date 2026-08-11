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Call of Duty: Modern Warfare 4: Neuer Kampagnen-Teaser bestätigt Rückkehr von Valeria

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Activision zeigt neuen Teaser zu Call of Duty: Modern Warfare 4. Valeria Garza kehrt zurück. Alle Infos zu Release, Plattformen und Vorbesteller-Bonus.

Call Of Duty Modern Warfare 4 Logo

Activision setzt beim Marketing für „Call of Duty: Modern Warfare 4“ auf vertraute Gesichter und zeigt im neusten Teaser zur Singleplayer-Kampagne das Comeback der Drogenbaronin Valeria Garza.

Bekannte Gesichter für bekannte Mechaniken

Infinity Ward führt in der Mission „Traffic“ zwei Figuren zusammen, die 2022 noch auf gegnerischen Seiten standen. Captain Price arbeitet in den Straßen von Paris zwingend mit Valeria aus Modern Warfare 2 zusammen. Der Grund für die Allianz ist ein gewisser „Archer“.

Welches Ziel die Suche nach dem Artilleriesystem im Kontext der Jagd auf Makarov verfolgt, bleibt abzuwarten. Die Gezeigte Szene setzt auf die gewohnten Verfolgungsjagden, den Einsatz von Radpanzern und geskriptete Schießereien. Überraschungen fehlen.

Das Marketing zielt primär auf Vorbestellungen ab. Das Spiel erscheint am 23. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch 2. Wer vorab zahlt, erhält sieben Tage früheren Zugriff auf die Story-Inhalte. Zusätzlich wurde für den Mehrspielermodus das Feature „Kill Block“ angekündigt, bei dem Karten aus modularen Bausteinen zusammengesetzt werden. Der Publisher verspricht daraus resultierend hunderten Konfigurationen.

Aufgewärmtes Motiv ohne echten Nährwert

Das Prinzip ist nicht neu. Activision zieht erneut eine Antagonistin aus dem Archiv, um den Vorbesteller-Zahlen vor dem Oktober-Release auf die Sprünge zu helfen. Für Spieler bedeutet der Teaser schlicht mehr vom Selben. Ein Sieben-Tage-Early-Access für eine geskriptete Fünf-Stunden-Kampagne ändert nichts an der Substanz des Gesamtpakets.

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