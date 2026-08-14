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Call of Duty: Modern Warfare 4 – PS5-Beta liefert erstmals Singleplayer-Mission

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Die PS5-Beta von Call of Duty: Modern Warfare 4 startet am 21. August 2026 exklusiv mit der Story-Mission Entrenched. Alle Termine und Inhalte im Fakten-Check.

Call Of Duty Modern Warfare 4 Art

Activision erweitert den Testlauf für „Call of Duty: Modern Warfare 4“ auf der PlayStation 5 um die Singleplayer-Kampagnenmission „Entrenched“. Der reguläre Beta-Ablauf vor dem Release im Oktober bleibt vom Vorbesteller-Zwang geprägt.

Activision teilt die Testphase von „Call of Duty: Modern Warfare 4“ in zwei zeitliche Abschnitte auf. Wer das Spiel vorab kauft, erhält vom 21. bis 25. August 2026 exklusiven Early Access. Neben fünf Multiplayer-Karten und neun Spielmodi steht dort erstmals in der Seriengeschichte die Singleplayer-Mission „Entrenched“ bereit.

Die offene Testphase für alle Nutzer folgt vom 28. August bis zum 1. September 2026. In diesem zweiten Zeitfenster ergänzt der Publisher die Inhalte um zusätzliche Karten sowie die neue Warzone-Resurgence-Karte „Zodiac“. Das fertige Spiel erscheint am 23. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2. Die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One bleiben komplett außen vor.

Bekannte Vorverkaufs-Taktik statt echter Neuausrichtung

Eine Kampagnen-Mission in einer Beta gab es bei dieser Reihe noch nie. Activision nutzt die Gratis-Häppchen-Taktik, um unentschlossene Käufer vor dem Release abzugreifen. Nach den schwachen Verkaufszahlen von „Call of Duty: Black Ops 7“ muss die Serie beim Umsatz wieder liefern.

Die Anhebung der Beta-Inhalte dient primär als Hebel für den Vorverkauf. Zahlen lügen nicht. Wer die Mission vor allen anderen spielen will, zahlt im Voraus. Ein finanzielles Risiko für den Publisher existiert nicht.

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Ein vorgezogener Blick auf eine einzelne Mission ändert nichts am Gesamtwert des Pakets. Spieler erhalten einen kurzen Eindruck von der Technik und dem Gunplay, bevor die Kaufentscheidung fällt. Besser als nichts. Mehr aber auch nicht.

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