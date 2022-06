Call of Duty: Modern Warfare II Beta startet im August

Bevor im Oktober Call of Duty: Modern Warfare II erscheint, findet wie gewohnt ein Beta Test statt, dessen Termin wohl schon feststeht.

Verraten tut diesen der amerikanische Ableger von Amazon, die damit für die Vorbestellungen des Shooters werben. Wer Call of Duty: Modern Warfare II bis zum 15. August 2022 vorbestellt, bekommt den Zugriff auf die Beta. Erfahrungsgemäß steht dieses Datum auch für den Start.

Im Detail schreibt Amazon dazu:

„Bestellt Call of Duty: Modern Warfare II bis zum 15. August 2022 für jede Plattform vor, um frühen Zugang zur Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare freizuschalten. Die Codes werden am 15. August gesendet.“

Beta zuerst auf PlayStation, aber ohne gamescom

Da der Beta Test zuerst auf PlayStation stattfindet, kommt man hier auch als erstes in den Genuss, um Call of Duty: Modern Warfare II vor dem Release spielen zu können. Wer parallel dazu vielleicht auf eine Anspielmöglichkeit während der gamescom gehofft hat, wird in diesem Jahr leider enttäuscht. Activision hat seine Teilnahme an dem Event samt Call of Duty in dieser Woche abgesagt.

Der Multiplayer verspricht laut Activision neue Spielmöglichkeiten und zahlreichen Gameplay-Innovationen, einschließlich eines überarbeiteten Gunsmith, der mehr Anpassungsmöglichkeiten als je zuvor erlaubt, sowie Neulinge und erbitterte Konkurrenten gleichermaßen willkommen heißt.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint offiziell am 28. Oktober 2022.