Call of Duty: Modern Warfare II möchte die bisher beste Kampagne abliefern

Ab sofort ist die Early Access-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare II verfügbar, mit der man die Chance ergreift, den ohnehin populären Ableger weiter zu perfektionieren. Geht es nach Entwickler Infinity Ward, möchte man die beste Kampagne abliefern, die es je gegeben hat.

Das streben jedenfalls der Director Jeff Negus und Writer Brian Bloom an, wonach man zwar vieles sehen wird, das einem vertraut vorkommt, allerdings auf neu gedachte Weise oder auf eine andere Art. Gleichzeitig wollte man sicherstellen, dass man das Original nicht zwingend gespielt haben muss.

„Es war eine bewusste Entscheidung, sicherzustellen, dass das erste Spiel nicht etwas war, das man erlebt haben musste, um viel daraus zu machen“, so Negus. „Es war unsere Aufgabe, es für jeden zugänglich zu machen, der sich uns jederzeit anschließen möchte, und wir denken sogar darüber nach, wenn wir andere Modi und Level bauen“, ergänzt Bloom . Play Magazine 12/22

Die bestmögliche Story

Das zeigt sich unter anderem in der Wahl des Schauplatzes in Modern Warfare II. Mit den drei Jahren, die seit der vorherigen Kampagne vergangen, stellt die Story von MWII so etwas wie ein Neuanfang dar.

Ein Weg dies zu tun, sei zum Beispiel die Neudefinition der Charaktere, in dem man sie für ein Publikum aktualisiert, das nicht nur in der Größe gewachsen ist, sondern auch in dem, was es von einem Triple-A-Videospiel erwartet.

Aber auch die Spielwelt wird deutlich ausgeeilter präsentiert, die trotz ihres fiktiven Ansatzes authentisch, sensibel und greifbar wirkt. Dazu hat man eng mit Experten zusammengearbeitet, einschließlich Linguistik-Experten und technischen Beratern, um so die Balance mit einem Entertainment-Produkt zu erreichen.

Wer Call of Duty: Modern Warfare II vorbestellt hat, kann ab sofort auf die Early Access-Kampagne zugreifen. Der offizielle Release ist der 28. Oktober 2022.