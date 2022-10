Call of Duty: Modern Warfare II – PlayStation Exklusive Vorteile enthüllt

Ansonsten gibt es schon einen ersten Performance-Test zur Kampagne, wonach die Xbox Series X die Nase in dem Punkt wohl etwas vorne hat, wenn man mit 120fps spielt. Bei 60fps läuft es auf allen Plattformen ziemlich rund, während es in der allgemeinen Qualität kaum Unterschiede zwischen PS5 und Xbox Series X gibt.

Ganz reibungslos funktioniert der Release von Call of Duty: Modern Warfare II nicht. Aufgrund der gesteigerten Spieleranzahl gab es in der Nacht bereits Serverprobleme. Zudem kämpft das Spiel mit Crashes, die derzeit untersucht werden.

