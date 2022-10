Call of Duty: Modern Warfare II – Pre-Load startet heute, KoOp-Raids folgen im Dezember

Laut Activision startet die erste Reihe von Raids für drei Spieler am 14. Dezember 2022, die intensive Kämpfe, Teamwork und das Meistern von Herausforderungen umfassen. Zum Start wird der Special-Ops-Modus drei Missionen in Al Mazrah umfassen, die auf Stealth (Bad Situation), auf Fahrzeuge (Vehicle Escape) und auf Verteidigung (Observatory) ausgerichteten sind.

Bereits im November geht dann Warzone 2.0 an den Start, das als separater Download verfügbar sein wird, gefolgt von den KoOp-Raids in Modern Warfare II im Dezember. Diese umfassen einige Endgame-Aktivitäten und erweitern die Story,

Wer sich also für den Release warm laufen möchte, kann Call of Duty: Modern Warfare II auf PS5 und PS4 ab heute Abend um 18 Uhr herunterladen. Das umfasst die Kampagne, die dann ab morgen spielbar ist, ebenso den Multiplayer und die Special Ops zum Launch.

Einen Tag vor dem Early Access-Start der Kampagne in Call of Duty: Modern Warfare II haben Activision und Infinity Ward die Pre-Load Zeiten bestätigt . Außerdem stellt man weitere Post-Launch Inhalte vor.

