Call of Duty: Modern Warfare III Code soll im Grunde nur ein DLC sein

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10. November für PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One und den PC.

Anhand der PSN Datenbank basiert Call of Duty: Modern Warfare III wohl auf demselben Game-Code wie Modern Warfare II, was laut PlayStation Size dafür spricht, dass es sich um dasselbe Produkt handelt, dem einfach nur neuer Inhalt hinzugefügt wird.

Werden die Spieler mit Call of Duty: Modern Warfare III über den Tisch gezogen? Der Game-Code des Spiels deutet offenbar darauf hin, dass es sich nur um einen DLC zum bestehenden Call of Duty: Modern Warfare II handelt, den man als vollständiges Premium-Erlebnis verkauft. Dahinter könnten aber auch andere Gründe stecken.

