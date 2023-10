Call of Duty: Modern Warfare III im Pre-Order Deal für 62 EUR

Auch das diesjährige Call of Duty: Modern Warefare III dürfte eines der Shooter-Highlights des Jahres werden. Wer hier etwas günstiger zugreifen möchte, kann von einem Pre-Order-Deal profitieren.

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10. November und bietet eine Kampagne voller actiongeladener Operationen, darunter die bekannten cineastischen Erlebnisse sowie freie, offene Kampfmissionen, ein Multiplayer-Erlebnis der Extraklasse und ein Zombie-Erlebnis in einer offenen Welt, in der man sich mit anderen Teams zusammenschließen kann, um auf der größten Call of Duty-Zombies-Karte aller Zeiten gegen gigantische Horden von Untoten ums Überleben zu kämpfen.

Call of Duty: Modern Warfare III günstiger vorbestellen

Wer Call of Duty: Modern Warfare III etwas günstiger vorbestellen möchte, kann dies beim bekannten ebay-Händler SBDirect tun, der den Shooter für 62 EUR anbietet:

Call of Duty: Modern Warfare III Call of Duty: Modern Warfare III betritt am 10. November die Next-Gen Bühne. 62.00 EUR Preorder

Live-Action-Trailer erweckt die Call of Duty-Lobby zum Leben

Ein neuer Live-Action-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare III erweckt „Die Lobby“ heute zum Leben. Darin sieht man den KillSwitch-Operator bei der Vorbereitung auf den Kampf. Er läuft durch eine echte Call of Duty-Lobby und beobachtet, wie sich andere Operatoren auf das Spiel vorbereiten, während eine Countdown-Uhr 30 Sekunden bis zum Spielbeginn anzeigt.

Call of Duty-Fan und Musiker 21 Savage, NBA-Star Devin Booker und der britische Künstler Central Cee treten in dem von Hollywood-Regisseur David Leitch inszenierten Video auf. Dieses Projekt zeigt außerdem zum ersten Mal Spielcharaktere wie Ghost, Gaz, Makarov, Valeria und Graves neben normalen Spielern.

Der Film endet damit, dass reale Personen zu Spielfiguren werden, mit der Botschaft „In jedem von uns steckt ein Soldat“. Call of Duty greift diesen Slogan zum ersten Mal seit 2017 wieder auf und gibt ihm eine neue Bedeutung, um die ständig wachsende Spielergemeinschaft zu repräsentieren.

Tyler Bahl, Head of Marketing bei Activision, erklärte:

“ Wir feiern diesen monumentalen Meilenstein der Call of Duty-Reihe und glauben dabei, dass es wichtig ist, unsere Spieler-Community durch unsere Arbeit zu ehren. In „The Lobby“ sind zum ersten Mal COD-Spieler, Prominente und Spielcharaktere zu sehen, die sich vor einem Match zusammenfinden. Der Film dient als bewegende Erinnerung an unseren ikonischen Slogan: ‚In jedem von uns steckt ein Soldat‘, den wir mit Begeisterung wieder einführen.“

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint offiziell am 10. November, mit einem Early Access-Kampagnenstart am 02. November.