Call of Duty: Modern Warfare III Logo & Art geleakt

Zuvor plante Activision wohl, in diesem Jahr nur eine Premium-Erweiterung zu Call of Duty: Modern Warfare II zu veröffentlichen, bevor man sich für einen vollständigen Release entschieden hat.

Das offizielle Reveal von Call of Duty: Modern Warfare III soll übrigens in der kommenden Season 5 des Shooters starten. Hierzu hieß es:

Zuvor leakte Activision selbst den diesjährigen Call of Duty-Ableger, in dem man einen DMCA-Strike anschob, bei dem Call of Duty: Modern Warfare III namentlich erwähnt wurde. Dem ging ein weiterer Leak voraus, wonach man die Story direkt fortsetzen und einige Inhalte aus Modern Warfare 2 übernehmen wird. Dazu zählen Waffen, die Firing Range, ein neues Equipment namens ‚Gear‘, welches das Perk-System ersetzen soll, ebenso werden die Operator und Karten aus Modern Warfare 2 übernommen.

Offenbar gibt es hier wieder eine Kooperation mit der Softdrink-Marke Monster Energy, aus der recht authentisches Marketingmaterial ins Netz gelangt ist. Darauf zu sehen ist Captain Price und Ghost, sowie scheint im Schatten Vladimir Makarov abgebildet zu sein, der als Antagonist in Call of Duty: Modern Warfare III auftreten könnte.

Es ist inzwischen nicht mehr das größte Geheimnis, dass Activision in diesem Jahr eine Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare III veröffentlicht. Endgültig bestätigen könnte dies ein aktueller Leak, der das Logo und Artwork zeigt.

