Call of Duty: Modern Warfare III Release bestätigt & ein Teaser

Activision hat offiziell Call of Duty: Modern Warfare III angekündigt, das am 10. November 2023 erscheint. Ein erster Teaser beendet damit endgültig die anhaltenden Spekulationen um den diesjährigen Ableger.

Wirklich viel verrät der Teaser heute noch nicht, in dem scheinbar Captain Price Stimme zu hören ist, ebenso die von Vladimir Makarov. Zudem gibt es darin Hinweise auf die No Russian-Mission, die teilweise schon mit dem Ende von Modern Warfare II angedeutet wurde, womit die Story wie erwartet fortgesetzt wird.

The ultimate threat awaits Dieser Slogan kündigt das neue Call of Duty an

Neuerungen soll es hinsichtlich von neuem Equipment namens ‚Gear‘ geben, welches das Perk-System ersetzen soll, ebenso werden die Operator und einige Karten aus Modern Warfare 2 übernommen.

Die Entwicklung von Call of Duty: Modern Warfare III übernimmt in diesem Jahr wieder Sledgehammer Games, die dem gewohnten Zyklus der Call of Duty-Studios folgt. Die Bestätigung dazu kam in dem Fall vom offiziellen Twitter-Account, die den Teaser ebenfalls veröffentlicht haben.

Eine vollständige Premium-Erfahrung

Weitere und offizielle Details zu Call of Duty: Modern Warfare III werden in den kommenden Tagen und Wochen folgen, einschließlich dem geplanten Reveal in der Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare II. Hier soll man insbesondere die Augen ab dem 17. August offen halten, wie Dataminer herausgefunden haben wollen.

Zuvor war außerdem die Rede davon, dass Call of Duty: Modern Warfare III zunächst als Erweiterung zum letztjährigen Ableger erscheinen soll, dann aber in eine Premium-Erfahrung umgewandelt wurde. Dies dürfte erneut die Verknüpfung von Warzone 2.0 bedeuten, die in den letzten Jahren immer weiter vorangetrieben wird.

Ausführliche Infos zur Kampagne und dem Multiplayer in Call of Duty: Modern Warfare III dürften erneut in separaten Reveal-Events folgen.