Call of Duty: Native PS5-Versionen für Black Ops 1 und 2 quasi bestätigt

Activision bringt die Shooter-Klassiker „Call of Duty: Black Ops“ und „Call of Duty: Black Ops 2“ als native Versionen für PlayStation 5 und PlayStation 4 auf den Markt, wie neu aufgetauchte Trophäen-Listen auf den Sony-Servern belegen.

Die von Entwickler Iron Galaxy umgesetzten Portierungen nutzen auf der PS5 nicht nur die reine Abwärtskompatibilität der PS4-Fassung. Auf den PlayStation-Servern wurden spezifische Trophäen-Sätze für beide Konsolengenerationen hinterlegt.

Das bedeutet für Sammler zwei getrennte Listen pro Spiel. Inhaltlich basieren die Erfolge exakt auf den PS3-Originalen von 2010 und 2012. Wer beide Versionen spielt, kann die Platin-Trophäen doppelt freischalten.

Technische Erwartungen an die PS3-Portierungen

Da es sich um direkte Ports und keine Remaster oder Remakes handelt, werden sich die PS4- und PS5-Versionen visuell kaum voneinander unterscheiden. Die originale Engine wird lediglich auf moderne Systemarchitekturen angepasst.

Erwartbar sind stabile 60 Bilder pro Sekunde und eine native 4K-Auflösung auf der PS5, die die alte Hardware-Basis ohnehin mühelos stemmen muss. Texturen, Geometrie und Animationen bleiben auf dem Stand der späten Xbox-360- und PS3-Ära. Alle Kernkomponenten – Kampagne, kompetitiver Multiplayer und der Zombie-Modus – sind vollständig enthalten.

Veröffentlichung im Juli und unbestätigte Preisstruktur

Der Release erfolgt laut Activision noch im Juli 2026. Das synchrone Auftauchen der Trophäen-Daten deutet auf eine Veröffentlichung in den kommenden Tagen hin. Ein offizieller Preis steht noch aus. Branchen-Insider kalkulieren aktuell mit 40 US-Dollar pro Titel. DLC-Inhalte der Originale sind in diesem Preis standardmäßig nicht inbegriffen. Käufer erhalten beim Erwerb voraussichtlich über Cross-Buy Zugang zu beiden Konsolengenerationen.

Wer die Originale auf modernen Konsolen ohne Streaming-Umwege spielen will, bekommt im Juli native Apps mit stabiler Performance. Ein optischer Sprung bleibt aus. Der kolportierte Preis von 40 EUR pro Spiel ohne die damaligen Map-Packs ist für reine Portierungen überzogen.