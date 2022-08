Call of Duty Next – Showcase für September angekündigt

Wie geht es mit der Call of Duty-Serie weiter, nachdem man jahrelang auf die gleiche Formel bei den Veröffentlichungen gesetzt hat? Das verrät man im September beim Call of Duty Next Showcase, den Activision heute angekündigt hat.

Wie der Publisher schreibt, können Call of Duty-Fans am 15. September ein Ära-definierendes Franchise-Event erwarten, welches die unmittelbare Zukunft von Call of Duty vorstellt. Dann präsentiert Infinity Ward einige Innovationen, Live-Gameplay und vieles mehr.

Der Event-Plan sieht demnach wie folgt aus:

Wie die unmittelbare Zukunft von Call of Duty aussehen wird, darunter viele weitere Details zu Modern Warfare II, Informationen zum nächsten Call of Duty: Warzone und mehr zur mobilen Version von Call of Duty: Warzone (auch bekannt als Project Aurora).

Eine vollständige Multiplayer-Enthüllung von Modern Warfare II.

Eine Vielzahl eurer Lieblings-Streamer bei dem Event, die die Spiele in Echtzeit spielen.

[[ZENSIERT]] Informationen und Überraschungen!

Call of Duty Next

Call of Duty Warzone II Reveal?

Man kann also mit der Enthüllung von Call of Duty Warzone 2 rechnen, das zeitnahe zu Call of Duty: Modern Warfare II starten soll, ebenso wohl neue Inhalte, wie dem inzwischen geleakten DMZ Mode, der an Escape from Tarkov angelehnt ist oder dem neuen Special Ops Mode für Modern Warfare 2.

Im Netz kreisen jedenfalls schon diverse Leaks aus den internen Playtests, die diverse neue Inhalte in Aussicht stellen.

Schon jetzt scheint festzustehen, dass es bei Call of Duty in Zukunft einige Veränderungen geben wird, welche das übliche Muster durchbrechen. Schon 2023 soll es keinen jährlichen Ableger mehr geben, stattdessen rückt Call of Duty Warzone 2 in den Vordergrund.

Mehr dazu erfährt man am 15. September 2022.