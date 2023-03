Call of Duty: Nur wenige Spieler würden zur Xbox wechseln

Zuvor gab es Behauptungen, wonach rund 15 Prozent der Spieler einen Wechsel der Plattform in Betracht ziehen, sollte Call of Duty irgendwo exklusiv erscheinen. Diese Zahl basierte auf Erhebungen unter Spielern, die mehr als 10 Stunden mit dem Shooter und mehr als 100 US-Dollar dafür ausgegeben hätten.

„Call of Duty sei zu klein, um die Wettbewerbsfähigkeit von Sony zu beeinträchtigen, und zu klein, um eine Zurückhaltungs-Strategie für Xbox rentabel zu machen. Wie wir die ganze Zeit gesagt haben: Es macht keinen geschäftlichen Sinn, Call of Duty von PlayStation zu entfernen.“

Microsoft beruft sich hierbei auf eine Umfrage von YouGov ( via Axios ), wonach nur 3 Prozent der befragten Spieler sagten, dass sie in einem solchen Szenario von der PlayStation zur Xbox wechseln würden. Das sei ihrer Ansicht nach zu wenig, um die Wettbewerbsfähigkeit von Sony zu beeinträchtigen, heißt es. Auf der anderen Seite gibt es Argumente, wonach Call of Duty eine dder Haupteinnahmequellen für PlayStation sei.

