Call of Duty – Ricochet Anti-Cheat Tool bestraft Cheater mit eigenen Waffen & Humor

Es muss nicht immer gleich der lebenslange Bann sein, wenn sich einige Spieler dazu verführen lassen, auf unfaire Weise einen Vorteil zu erlangen. Call of Duty & Co. können ein Lied von Cheatern singen, die allerdings immer kreativere Wege finden, um entsprechende Strafe zu verhängen.

Bei Call of Duty kommt zum Beispiel das Ricochet Anti-Cheat-Tool zum Einsatz, das unfaire Spieler mit ihren eigenen Waffen schlägt. Einige neue Methoden dazu stellt man im jüngsten Blog-Post vor, mit denen man durchaus Humor beweist und die einem die Lust am Cheaten schnell vergehen lassen.

So arbeitet die Technologie:

„TeamRICOCHET ist eine funktionsübergreifende Gruppe, die sich aus Sicherheits-, Spiel- und Serveringenieuren, Forschern, Datenwissenschaftlern und mehr zusammensetzt, die jeweils mit Spieleteams zusammenarbeiten. Seit der Einführung von RICOCHET Anti-Cheat im vergangenen Jahr haben wir sowohl einen deutlichen Rückgang der Cheater, die in unsere Spiele eindringen, als auch einige unglückliche Anstiege erlebt – ein erwartetes Auf und Ab, das eine frustrierende Realität in der Spielsicherheit ist.“

Plötzlich unbewaffnet

Mit Damage Shield werden Spieler, die fair nach allen Regeln spielen, zum Beispiel unverwundbar, sobald ein Cheater auftaucht. In dem Fall wird zwar noch ein kleiner Schaden registriert, ein Cheater wird so aber schneller identifizierbar.

Mittels Cloaking werden die Sinne des Cheaters gestört, in dem Geräusche von anderen Spielern, umherfliegende Kugeln oder sogar das komplette Audio im Spiel einfach abgeschaltet wird. Dadurch irrt man mitunter orientierungslos durch die Gegend und wird so zu leichter Beute.

Noch unterhaltsamer ist Disarm, was den Cheater sprichwörtlich entwaffnet. Wird dieser identifiziert, werden ihm alle Waffen abgenommen und er steht quasi nackt auf dem Schlachtfeld. Nicht einmal mehr Fäuste für den Nahkampf sind dann noch möglich. Woanders sind alle fairen Spieler für den Cheater unsichtbar und nur er selbst wird zum Ziel.

Es ist nicht das erste Mal, dass Entwickler auf ziemlich kreative Weise gegen Cheater vorgehen. In einem anderen Fall wandte man das auch auf illegal erworbene Kopien an, in denen sich nicht der Endgegner besiegen ließ. Die Blamage erfolgte umgehend in den sozialen Medien, wo sich der besagte „Dieb“ direkt an den Entwickler wandte, und um Rat für den finalen Fight bat. Im Endeffekte war die ganze Arbeit bis dahin umsonst.