Call of Duty soll nun „längerfristig“ auf PlayStation verbleiben, sagt Microsoft

Das Hin und Her um Call of Duty nach der möglichen Übernahme von Activision / Blizzard geht in die nächste Runde, klingt aktuell aber danach, als würde man sein Angebot wieder zurückziehen.

Hieß es zuletzt, dass es Call of Duty solange auf PlayStation geben wird, wie es die Plattform gibt, ist nun die Rede von „längerfristig„. Dies relativiert man damit, dass es dumm wäre, in einem Vertrag von „für immer“ zu sprechen. Fall dies passiert, soll das Abkommen aber deutlich attraktiver sein als das, was Sony bislang mit Call of Duty erreicht hat.

Gegenüber The Verge sagte Xbox Boss Phil Spencer:

„Diese Idee, dass wir einen Vertrag schreiben, der das Wort für immer enthält, halte ich für ein bisschen albern, aber eine längerfristige Verpflichtung einzugehen, mit der Sony zufrieden wäre, und mit denen sich die Aufsichtsbehörden wohl fühlen, damit habe ich überhaupt kein Problem“, so Spencer.

Zuvor hieß es ergänzend, dass Call of Duty „eine kommerzielle Notwendigkeit für das Xbox-Geschäft und die Wirtschaftlichkeit der Transaktion“ sei, den Shooter weiterhin auf PlayStation zu veröffentlichen. Auf die Millionen User kann man somit wohl auch bei Microsoft nicht einfach verzichten.

Während erste Behörden bereits das OK für die Übernahme gegeben haben, werden die Untersuchungen in der EU und Großbritannien ausgeweitet. Hier wird eine Entscheidung erst im kommenden Jahr erwartet.

Indes gibt es weitere Bedenken in der Industrie gegen diesen Deal, der vielleicht kurzfristig eine gute Sache darin sehen, langfristig glaubt man jedoch, dass er der Industrie schadet. Insider pfeifen außerdem schon von den Dächern, dass der Deal sehr wahrscheinlich platzen wird.