Call of Duty: Vanguard – Eine Woche gratis Multiplayer- und Zombies

Der Zeitraum für den kostenlosen Zugang startet am 20. Juli um 19 Uhr und dauert bis zum 26. Juli um 17 Uhr. Damit erlebt man den kompletten Umfang an Multiplayer- und Zombies-Playlisten von Vanguard, inkl. aller Karten und Modi, die während des Zeitraums des kostenlosen Zugangs verfügbar sind, darunter auch die neueren Versionen wie USS Texas 1945, Bauplan Waffenspiel und Shi No Numa.

Activision und Treyarch haben eine kostenlos Multiplayer-Woche in Call of Duty: Vanguard angekündigt, die auch den Zombies-Modus einschließt.

