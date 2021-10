Call of Duty Vanguard – Nazi-Zombies im Reveal-Trailer

Call of Duty Vanguard erscheint am 05. November für PS4 und PS5. Dass auch der beliebte Zombie-Modus im neuen Ableger wieder mit von der Partie sein würde, war zuvor schon bekannt. Heute Nachmittag gab es nun erstes Videomaterial und Infos zu Call of Duty Vanguard Zombies.

Was steckt in Call of Duty Vanguard Zombies?

Der Trailer gibt zwar einen ersten Einblick, was uns aber letztlich wirklich erwartet, werden wir erst im fertigen Spiel herausfinden. Das Erkunden der Zombie-Levels gehört sei jeher zu den am meisten erwarteten Teilen neuer CoD-Ableger. Zu den klängen von Billie Eilishs „bury a friend“ sehen wir einen Kommandanten der Nationalsozialisten, der offenbar geheime Experimente durchführt. Wie Vanguard selbst wird natürlich auch der Zombie-Modus im zweiten Weltkrieg spielen. Von den Untoten sind dann auch einige verschiedene Typen zu sehen.

Natürlich müsst ihr euch den Zombies nicht mit bloßen Händen entgegen stellen. Jede Menge Waffen werden ebenso verfügbar sein wie die schon aus Call of Duty Cold War bekannten Dunkeläther Skills. Damit dürfte auch klar sein, dass ihr in CoD Vanguard Zombies ein Prequel zum Vorgänger spielt. Ähnliches war ja schon vermutet worden, da der Survival-Part vollkommen von den Machern von Cold War, Treyarch, übernommen wurde.

Eine über mehrere Teile erzählte Geschichte ist für die Call of Duty Serie nicht unbedingt etwas neues, unklar war allerdings, inwiefern Vanguard und Cold War miteinander verbunden sind. Ob die Verbindungen sich auf den Zombie-Modus beschränken oder ob davon auch etwas in der Kampagne, im Multiplayer oder in CoD Warzone zu spüren sein wird, bleibt abzuwarten.

Das ist Call of Duty Vanguard

MIt Vanguard kehrt die Serie nach 2017 wieder zum World War 2 Setting zurück. Die Kamagne soll die Entstehung der ersten Spezialeinheiten zeigen und den Kampf an den verschiedenen Fronten des zweiten Weltkriegs zeigen. Im Multiplayer gibt es mehr zerstörbare Umgebungen und Objekte als zuvor. Außerdem könnt ihr die Zahl der Mitspieler nun auf jeder Map euren Belieben anpassen. Zu guter Letzt werden die Neuerungen auch im Free-2-Play Ableger Warzone landen, inklusive neuer Engine.

Call of Duty Vanguard erscheint am 05. November für PS4 und PS5. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen: