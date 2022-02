Call of Duty: Vanguard & Warzone – Season 2 mit Armored War Machines vorgestellt

Activision und Sledgehammer Games haben die Season 2 in Call of Duty: Vanguard und Warzone enthüllt, die am 14. Februar 2022 an den Start geht.

Diesmal steht steht die Welt erneut an einem Wendepunkt und wird von einer Macht bedroht, die alles daran setzen wird, um das Leben der Alliierten endgültig auszulöschen. Auf Caldera decken Captain Butcher und Co. Axis-Informationen über etwas namens „Nebula V“ auf. Dazu gehören Standorte einer chemischen Waffe auf der ganzen Insel, ebenso eine versteckte Festung, die sich Tausende von Metern über dem Meeresspiegel in den Schweizer Alpen befindet.

Butcher muss ein weiteres Team in der Task Force Yeti bilden, die auf alpine Kriegsführung und Nahkampf trainiert ist, und mehr über Nebula V für die alliierte Forschung bergen. Dabei finden sie heraus, wie verheerend diese Waffe sein kann, sofern sie auf die Welt losgelassen wird.

Parallel dazu liefert das Update wieder unzählige Fixes, Quality-of-Life-Updates und andere Features, an denen in den letzten Wochen gearbeitet wurde. Dazu gehören zum Beispiel Probleme mit schlechter Sicht aufgrund von Rauch und Feuer, sowie Nerfs für Schrotflinten wie die Double Barrel.

Season 2 Highlights

Neue Features: Munition und Bomben von Nebula V schaffen neue Offensivtaktiken, während tragbare Dekontaminationsstationen vorübergehende Zuflucht bieten. Alternativ kann man mit Luftballons und Bomberflugzeugen in die Lüfte steigen.

Alle Details zu den Inhalten und Verbesserungen der Season 2 gibt es wie gewohnt auf der offiziellen Webseite nachzulesen.