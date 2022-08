Call of Duty Vanguard & Warzone Season 5: Final Stand hat ein Datum

Activison und Treyarch starten in der nächsten Woche mit der finalen Season in Call of Duty Vanguard und Warzone, zu der man heute die Details enthüllt hat.

Die Season 5: Last Stand startet am 24. August und versammelt die berüchtigtsten Schurken von Call of Duty für ein episches Finale, vollgestopft mit Massen kostenloser Inhalte für Vanguard und Warzone. Diesmal muss man sich als einer von vier der größten Bösewichte in der Geschichte von Call of Duty ein einsetzen – dem charismatische Raul Menendez, dem rücksichtslose Khaled Al-Asad, der einer Gehirnwäsche unterzogenen Gabriel T. Rorke und der gnadenlosen He „Seraph“ Zhen-Zhen, die alle auf Rache versessen sind.

Die Season 5 umfasst auch wichtige Updates für alle drei Spielerlebnisse. In Warzone ist Caldera’s Peak bereit, um darauf Chaos anzurichten oder die Insel vor Sabotage zu schützen? Im Multiplayer erwarten euch zwei neue Karten- Enthauptet und Festung. Außerdem wird in Zombies die Saga von Dark Aether fortgesetzt und man tritt in Vanguards rundenbasiertem Finale „The Archon“ gegen Kortifex the Deathless an.

In Warzone erwartet einen mit Operation: Last Call auch ein neuer Spielmodus. In diesem von Search and Destroy inspirierten zeitlich begrenzten Modus muss man Caldera verteidigen, indem man Bomben auf der ganzen Insel entschärft oder sie sabotiert, indem man den Sprengstoff an ausgewiesenen Stellen zündet.

Vanguard & Warzone Season 5: Final Stand

Finale Zombies Map

In The Final Battle Approaches macht man sich bereit, um nach Ägypten zurückzukehren und im Finale von Vanguard Zombies neue Quests anzunehmen, die den tragischen Geheimnissen von „Shi No Numa“ folgen. Dazu müssen wichtige Informationen gesammelt werden, es gilt Runde um Runde die Untoten zu überleben und sich schließlich Kortifex dem Unsterblichen im Dunklen Äther selbst zu stellen.

Die vollständigen Details zur Season 5 gibt es ergänzend auf dem Blog von Call of Duty.