Call of Duty: Vanguard X Attack on Titan Crossover angekündigt

Zwei epische Franchises treffen aufeinander – Call of Duty und Attack on Titan, die sich in einem Crossover in der aktuellen Call of Duty-Season treffen.

Das Crossover ist Teil der zweite Hälfte der aktuellen Season und damit das erste große Updates in diesem Jahr für Vanguard und Warzone. Damit kann man sich auf einen neuen Operator, zwei neue Waffen, zusätzliche Inhalte für Zombies, verschiedene Fehlerkorrekturen und mehr freuen.

Außerdem können sich Spieler anlässlich der Feier der letzten Staffel von Attack on Titan mit dem „Tracer-Paket: Attack on Titan – Levi Edition“ Bundle ausstatten. Dieses Bundle umfasst unter anderem den „Titanenschlitzer“, ein Waffenbauplan basierend auf der Klinge, mit der man Titanen niederstrecken kann. Ebenso enthalten ist der legendäre „Titanschlächter“-Vollstrecker , sowie das für Vanguard exklusive Highlight-Intro „3D-Manöver“ und das MVP-Highlight „Hochgehärteter Stahl“.

Neuer Operator: Isabella

Das Update umfasst außerdem einen neuen Operator – Isabella Rosario Dulnuan Reyes, dem letzten Operator von Einsatzgruppe 006 Trident. Zu diesem heißt es:

„Isabella wurde bereits als kleines Mädchen von ihrem Vater in der Kampfkunst unterwiesen. Nach seinem Tod schärfte sie ihre Fähigkeiten an jenen, die sie in den lokalen Widerstand trieben. Nach dem Krieg schloss sie sich gemeinsam mit Francis und Lewis Trident an, um Calderas Geheimnisse aufzudecken. Sie fungiert als Nahkampf-Spezialistin mit außerordentlicher Begabung für eine neue Waffe des Vanguard-Arsenals.“

Abschließend gibt es ein Update für den Zombies-Modus. Dazu gehört die Einführung des endlosen klassischen Gameplays für „Shi No Numa“ im neuen Leere-Ziel, plus der Zugang zu von Lists Büro in Stalingrad, vier neue Stufen von Artefakt-Erweiterungen beim Folianten der Rituale, drei einzigartige Pack-a-Punch-Tarnungen und mehr.

Alle Details zum Crossover-Event und dem Season-Update gibt es auf der offiziellen Seite nachzulesen. Eindrücke zu Call of Duty: Vanguard gibt es außerdem in unserem Review zum Shooter.

Das Update erscheint am 20. Januar 2022.