Call of Duty Warzone 2.0 erscheint als separater Download

Eindrücke aus Call of Duty Warzone 2.0 gibt es ergänzend im Ankündigungs-Beitrag . Aktuell läuft außerdem das zweite Beta Wochenende zum Multiplayer , das erste Einblicke in den Shooter erlaubt.

Warzone 2.0 lässt sich ab dem 16. November kostenlos herunterladen und setzt auf die gewohnten Seasons und Battle Pässe. Schauplatz ist diesmal die fiktive Karte Al-Mazrah in einer Wüste in Westasien, die nicht nur größer als bisher ausfällt, sondern auch zahlreiche neue Schauplätze verspricht. Hier sollen sich bis zu 120 Spieler gleichzeitig austoben können, die sich auf saisonale Events, Cross-Over Inhalte und mehr freuen können.

Call of Duty Warzone 2.0 wurde erst vor wenigen Tagen offiziell vorgestellt, das in gewisser Weise die Zukunft von Call of Duty ebnen wird.

„Man sollte in der Lage sein, sie separat herunterzuladen. Trotzdem wird die Integration wieder nahtlos funktionieren, sodass man das Spiel nicht verlassen muss, um von Warzone 2 in den Mehrspielermodus zu wechseln und umgekehrt. Das geht also sehr schnell und einfach, aber man kann die Installation trotzdem selbst bestimmen.“

Laut dem Co-Design Director of Multiplayer, Joe Cecot, bei Infinity Ward werden bei Erfahrungen diesmal getrennt zum Download angeboten, bieten aber dennoch eine nahtlose Erfahrung, egal ob man zu Warzone 2.0 oder in den Multiplaye springen möchte.

Bisher war es so, dass Call of Duty Warzone und das Hauptspiel fest miteinander verbunden waren und man je nach Update für das jeweilige Spiel jede Menge Daten neu laden musste, auch wenn das im Grunde unnötig war.

Activision hat sich die Kritik der letzten Jahre zu Herzen genommen und wird Call of Duty Warzone 2.0 als separaten Download anbieten. Das spart Unmengen an Speicherbedarf.

