Call of Duty: Warzone 2 wird von Grund auf neu erschaffen & ist voller Innovationen

„Die Entwicklung der diesjährigen Premium-Erlebnisse unter der Leitung von Infinity Ward schreitet sehr gut voran. Das diesjährige Call of Duty ist eine Fortsetzung von Modern Warfare aus dem Jahr 2019, dem bisher erfolgreichsten Call of Duty-Titel, und wird das fortschrittlichste Erlebnis in der Franchise-Geschichte sein.“

Der Release von Call of Duty: Warzone 2 wird entlang von Call of Duty: Modern Warfare 2 erwartet, an dem derzeit Infinity Ward arbeitet. Sollten jüngste Hinweise zutreffen, steht der baldige Enthüllung nicht mehr im Weg und der Entwickler bringt bereits alle Geschütze dafür in Stellung.

Im aktuellen Quartalsbericht spricht man von „bahnbrechenden Innovationen“ und einer Entwicklung, die von Null an dafür gestartet wurde. Mit der Premiere könne man demnach später in diesem Jahr rechnen.

Bereits im Februar hatte Actvision bestätigt, dass man sich in diesem Jahr auf ein brandneues Call of Duty: Warzone freuen kann, das man aktuell noch einmal hervorhebt.

