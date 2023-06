Call of Duty: Warzone wird nun doch abgeschaltet

Allerdings sichert man zu, dass sämtliche Inhalte, die man in Warzone für Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War oder Vanguard erworben hat, auch weiterhin verfügbar sein werden. Das Aus von Warzone wird zudem keine Auswirkungen auf das aktuelle Warzone-Gameplay, das Inventar oder den Spielerfortschritt in Al Mazrah oder den anderen verfügbaren Karten.

„Wir alle haben seit der ersten Veröffentlichung der Call of Duty-Reihe unglaubliche Warzone-Erlebnisse gemacht, darunter auch die in Warzone Caldera. Für diejenigen Spieler, die noch nicht auf die aktuellen Warzone-Aktivitäten umgestiegen sind, erwartet sie eine große Auswahl an Gameplay-Optionen auf drei Battle-Royale-Karten (einschließlich der neuen Karte Vondel aus Staffel 04) sowie Ranglistenspielen, der DMZ-Beta mit fünf verschiedenen Extraktionszonen , BlackCell-Angebote und mehr.“

Früher als erwartet wird Activision den Support für Call of Duty: Warzone einstellen, und zwar schon in diesem September. Damit werden sämtliche Fortschritte, das Inventar und die Online-Services gelöscht.

What do you think?