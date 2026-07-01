Call of Duty, Würfelpech und Retro-Action: Das bringt PlayStation Plus im Juli

Sony schießt im Juli scharf und packt mit „Call of Duty: Modern Warfare III“ einen echten Blockbuster ins Abo, begleitet von zwei starken Indie-Geheimtipps. Ab dem 7. Juli wechselt das Line-up.

„Call of Duty: Modern Warfare III“ kommt überraschend schnell zu PlayStation Plus. Ihr bekommt die komplette Cross-Gen-Version für PS4 und PS5. Die Kampagne setzt direkt nach dem Vorgänger an, aber der wahre Fokus liegt wie immer auf dem Multiplayer.

Sony reaktiviert hier 16 modernisierte Karten aus dem legendären Modern Warfare 2 von 2009. Grafik-Upgrade inklusive. Dazu kommt der bisher größte PvE-Zombiemodus auf einer Open-World-Karte. Activision liefert hiermit tonnenweise Content für den Sommer. Pflichtdownload.

Koop-Taktik und Pixel-Kunst

Wer mit Shootern nichts anfangen kann, bekommt zwei vollkommen andere Kaliber serviert. „For the King II“ wirft euch in ein düsteres High-Fantasy-Abenteuer, das Tabletop-Strategie mit Roguelite-Elementen kreuzt. Ihr zieht allein oder mit bis zu drei Freunden im Koop los, um die tyrannische Königin Rosomon zu stürzen. Die neue Engine sorgt für spürbare Gameplay-Verbesserungen im Vergleich zum Erstling. Das braucht Taktik, und Sitzfleisch.

„CrossCode“ rundet den Monat ab. Das 2D-Action-RPG setzt voll auf 16-Bit-Nostalgie, kombiniert das Ganze aber mit einer butterweichen Physik und rasanten Kämpfen. Ihr löst knackige Rätsel in bester Zelda-Manier und optimiert gleichzeitig eure Ausrüstung wie in einem vollwertigen Rollenspiel. Unterschätzt diesen Titel nicht. Gameplay-technisch ist das ein absolutes Brett.

Die Juli-Spiele in der Übersicht

Call of Duty: Modern Warfare III (PS5, PS4) – Shooter-Blockbuster mit Kampagne, Nostalgie-Multiplayer und Open-World-Zombies.

(PS5, PS4) – Shooter-Blockbuster mit Kampagne, Nostalgie-Multiplayer und Open-World-Zombies. For the King II (PS5, PS4) – Rundenbasierter Tabletop-Roguelite-Mix für bis zu vier Spieler im Koop.

(PS5, PS4) – Rundenbasierter Tabletop-Roguelite-Mix für bis zu vier Spieler im Koop. CrossCode (PS5, PS4) – Schnelles 2D-Action-RPG im 16-Bit-Look mit Zelda-Rätseln und Sci-Fi-Story.

Sony liefert im Juli verdammt stark ab. „Call of Duty: Modern Warfare III holt die Masse ab, während „For the King II“ und „CrossCode“ die Fraktion der Strategen und RPG-Liebhaber perfekt bedienen. Die Mischung stimmt einfach. Alle drei Spiele stehen vom 7. Juli bis zum 3. August ohne Zusatzkosten zum Download bereit.

Reicht euch Call of Duty als Sommerfutter aus, oder zieht ihr diesmal die Indie-Taktik vor?