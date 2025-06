Call of the Elder Gods – Das Lovecraft-Sequel zu Call of the Sea geht neue Wege

Wenn ein Spiel wie Call of the Sea ein paar Jahre nach seinem Release immer noch in Indie-Empfehlungslisten auftaucht, darf man bei einem Nachfolger zumindest vorsichtig optimistisch sein. Mit Call of the Elder Gods kündigen Out of the Blue und Publisher Kwalee vor wenigen Tagen genau diesen Nachfolger an – und der setzt nicht einfach da an, wo man 2020 aufgehört hat.

Ein neues Kapitel, aber kein Neuanfang

Call of the Elder Gods spielt rund 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels. Statt sich auf tropische Inselatmosphäre zu verlassen, geht es nun um eine deutlich größere, weltumspannende Reise. Im Zentrum stehen erneut Professor Harry Everhart – gesprochen von Yuri Lowenthal – und neu dabei: Evangeline Drayton, die mit okkulten Träumen und einem beunruhigenden Brief die Handlung ins Rollen bringt. Beide suchen nach verschwundenen Angehörigen – und nach Antworten auf übernatürliche Phänomene, die ihren Ursprung wohl am Rand des Verstandes haben.

Die Story bleibt ihren Wurzeln treu, nimmt aber klaren Bezug auf Lovecrafts The Shadow out of Time. Wer also eine gemütliche Puzzle-Reise erwartet, sollte sich auf etwas mehr kosmischen Wahnsinn gefasst machen. Trotzdem soll das Spiel optional anpassbar sein – mit einstellbaren Hilfen, Tagebucheinträgen und einem System, das auch Puristen beschäftigen dürfte.

Was bleibt, was kommt

Spielerisch bleibt das bewährte Puzzle- und Beobachtungssystem erhalten, wurde aber um neue Mechaniken erweitert: So kann man zwischen beiden Hauptfiguren wechseln, um komplexere Rätsel zu lösen. Schauplätze wie eine Villa in Neuengland, die australische Wüste oder nicht näher definierte albtraumhafte Städte aus Raum und Zeit sollen visuell von der Unreal Engine 5 profitieren.

Hervorzuheben ist auch der Rückkehr von Komponist Eduardo De La Iglesia, der bereits im ersten Teil für den atmosphärischen Score verantwortlich war. Komplettiert wird das Ganze durch eine durchgängige Sprachausgabe mit bekannten Stimmen wie Cissy Jones (Firewatch, Baldur’s Gate III).

Ein konkretes Release-Datum fehlt bisher. Bestätigt ist aber der Release für PC (Steam & Epic), PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 – was Letzteres genau bedeutet, bleibt offiziell offen. Hier darf man spekulieren, dass das Spiel Teil des Launch-Lineups oder zumindest der frühen Phase der neuen Nintendo-Konsole sein könnte.

Out of the Blue verspricht eine tiefere Geschichte, größere Dimensionen und mehr spielerische Freiheit – alles Punkte, bei denen das Original zwar solide, aber nicht revolutionär war. Ob Call of the Elder Gods diesen Anspruch einlösen kann, wird sich zeigen. Das neue Material macht jedenfalls einen vielversprechenden Eindruck.