Call of the Elder Gods erscheint im Mai

Kwalee und Out of the Blue haben das Release-Datum für „Call of the Elder Gods“ auf den 12. Mai 2026 festgelegt und bringen das Lovecraft-Abenteuer direkt zum Start in den Game Pass. Das Sequel zum Überraschungshit „Call of the Sea“ setzt erneut auf First-Person-Puzzles und eine dichte Narrative, verlässt diesmal aber das Insel-Setting für eine globale Suche nach der Wahrheit.

Das Adventure erscheint zeitgleich für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendos Nachfolge-Konsole und führt die Geschichte rund um die Miskatonic University fort. Wer den Vorgänger gemocht hat, wird sich freuen: Das Kern-Team inklusive Komponist Eduardo De La Iglesia und der Voice-Acting-Prominenz um Yuri Lowenthal und Cissy Jones ist wieder an Bord.

Globale Schauplätze statt einsamer Insel

„Call of the Elder Gods“ bricht aus dem begrenzten Rahmen des Vorgängers aus. Während wir uns 2020 noch durch ein tropisches Paradies rätselten, führt uns das Sequel an extrem unterschiedliche Orte: von Herrenhäusern in Neuengland über die australische Wüste bis hin zur arktischen Kälte und der mysteriösen Stadt Pnakotus.

Die technische Basis liefert hierfür die Unreal Engine 5. Das ist ein wichtiger Punkt, denn Call of the Sea lebte enorm von seiner Lichtstimmung und den detailreichen Umgebungen. Der Wechsel auf die aktuelle Engine verspricht bei den gezeigten Schauplätzen – besonders der „Stadt aus der Zeit“ – eine deutlich höhere visuelle Tragweite für den kosmischen Horror.

Die größte spielerische Neuerung ist das Duo-System. Wir steuern abwechselnd Professor Harry Everhart und die Studentin Evangeline Drayton.

Multi-Part-Puzzles: Die Rätsel sind laut Entwickler über Raum und Zeit miteinander verknüpft. Das deutet darauf hin, dass Aktionen von Harry direkten Einfluss auf Evangelines Fortschritt haben könnten.

Die Rätsel sind laut Entwickler über Raum und Zeit miteinander verknüpft. Das deutet darauf hin, dass Aktionen von Harry direkten Einfluss auf Evangelines Fortschritt haben könnten. Anspruch: Die Entwickler bleiben ihrem Ruf treu und setzen auf Logik- und Beobachtungs-Puzzles. Neu ist jedoch ein anpassbares Schwierigkeitssystem mit optionalen Hinweisen und Tagebucheinträgen – ein kluger Zug, um die Story-Spieler nicht durch zu harte Kopfnüsse zu verlieren.

Dass das Spiel auf H.P. Lovecrafts The Shadow Out of Time basiert, ist für Genre-Fans ein Glücksfall. Es geht weniger um billige Jumpscares und mehr um den schleichenden Verlust des Verstandes und monumentale, fremdartige Architektur. Dass man keine Vorkenntnisse aus „Call of the Sea“ braucht, ist zwar ein nettes Versprechen für Neueinsteiger, doch die Rückkehr von Harry Everhart macht klar, dass Fans des Erstlings hier die emotionalen Antworten finden werden, die das Ende von Teil 1 offen ließ.

„Call of the Elder Gods“ könnte den Sprung vom Geheimtipp zum Genre-Standard schaffen. Die Entscheidung, direkt in den Xbox Game Pass zu gehen, sichert dem Spiel sofort die notwendige Reichweite. Technisch wirkt das Gezeigte durch die Unreal Engine 5 deutlich erwachsener. Wer Lust auf atmosphärisches Rätseln ohne Zeitdruck, aber mit Gänsehaut-Garantie hat, sollte sich den 12. Mai rot im Kalender markieren.