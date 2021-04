Call of the Sea offiziell für PS5 & PS4 angekündigt

Die Vermutung, dass das Puzzle-Adventure Call of the Sea für PlaySation erscheint, hat Entwickler Out of the Blue Games heute offiziell bestätigt. Der Titel erscheint noch in diesem Mai für PlayStation 5 und PS4.

Nähere Details zur PlayStation Umsetzung hält man derzeit noch zurück, weshalb man zunächst von einem simplen Port ausgehen muss. Auf Twitter heißt es dazu lediglich:

We are excited to announce that Call of the Sea is coming to PS4 and PS5 in May 2021! pic.twitter.com/CFhCCu9E6H — Call of the Sea | Out Now! (@COTSGame) April 13, 2021

Call of the Sea ist ein Abenteuer-Puzzlespiel aus der Ego-Perspektive, das in den 1930er Jahren spielt und die Geschichte von Norah erzählt, einer Frau auf den Spuren der Expedition ihres verschollenen Mannes. Die Suche findet auf einer seltsamen, aber wunderschönen Insel im Südpazifik statt, die voller Geheimnisse ist, die darauf warten, entdeckt zu werden. Dies ist eine jenseitige Geschichte von Mysterium, Abenteuer und Selbstfindung.

Weitere Details zu Call of the Sea, das im Mai erscheint, werden in den kommenden Wochen erwartet.