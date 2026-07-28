Capcom: 23,81 Millionen Spiele verkauft – Pragmata und Resident Evil als Kurstreiber

Capcom verzeichnet im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (April bis Juni 2026) weltweit 23,81 Millionen verkaufte Spieleeinheiten und steigert seinen Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (14,16 Millionen) um rund 68 Prozent.

Die Kombination aus der neuen IP „Pragmata“, Dauerhits wie Resident Evil und gezielter Rabattpolitik für Bestandssoftware sorgt für ein planmäßiges Erreichen der Jahresziele.

Neue IPs und Dauerbrenner

Das im April für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erschienene Science-Fiction-Action-Adventure „Pragmata“ steht aktuell bei über 2,5 Millionen verkauften Exemplaren. Damit etabliert Capcom erstmals seit Jahren wieder eine neue Marke erfolgreich auf dem globalen Markt. Das Risikoprofil neuer IPs ist hoch, doch die parallele Veröffentlichung auf Nintendos neuer Hardware-Generation sicherte den notwendigen Marktzugang.

Den Hauptanteil des Volumens generiert nicht das Neugeschäft, sondern die digitale Katalogpflege. 21,26 Millionen Einheiten fielen im vergangenen Quartal auf ältere Veröffentlichungen – ein Plus von fast 60 Prozent gegenüber den 13,36 Millionen des Vorjahres. Der Longtail-Absatz ist kalkuliert. Günstige Sales steuern den Ertrag.

Resident Evil, Monster Hunter und DMC

„Resident Evil Requiem“, gestartet im Februar 2026, durchbrach die Marke von 8 Millionen verkauften Einheiten. Die RE Engine liefert auf PC und Konsolen weiterhin eine konstante technische Basis mit hoher Skalierbarkeit, was Portierungen kosteneffizient hält. Parallel profitieren ältere Serienteile wie „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 4“ von dauerhaften Preisaktionen auf Plattformen wie Steam, PSN und Xbox Live.

Auch „Devil May Cry 5“ erreicht kumuliert über 14 Millionen Verkäufe, angetrieben durch die Devil Hunter Edition für die Nintendo Switch 2 sowie Synergieeffekte durch die Netflix-Adaption. Im Segment Monster Hunter löst die Ankündigung der Erweiterung „Ascendance“ für das Jahr 2027 den gewohnten Mitnahmeeffekt aus: Spieler greifen im Vorfeld erneut zu den Vorgängern. Transaktionskosten sinken, die Marge pro digital verkauftem Katalogtitel steigt.

Capcom bestätigt die Jahresprognose bis März 2027 unverändert mit einem geplanten Umsatz von 210 Milliarden Yen und einem operativen Gewinn von 83 Milliarden Yen. Der Ausbau der Lizenzen über Filme und Serien – darunter der geplante Street Fighter-Kinofilm für Oktober 2026 – dient primär als Marketingkanal für die Softwareverkäufe.

Capcom zeigt auf technischer wie betriebswirtschaftlicher Ebene, wie moderne Software-Distribution funktioniert. Die Multi-Plattform-Strategie inklusive zeitnahem Nintendo-Switch-2-Support minimiert Abhängigkeiten von einzelnen Konsolenherstellern. Wer neue Hardware kauft, wird von Capcom zeitnah bedient. Wer wartet, spart bare Münze.