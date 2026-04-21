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Capcom bestätigt: Onimusha: Way of the Sword erscheint definitiv 2026

Capcom setzt 2026 alles auf eine Karte: Nach Resident Evil & Pragmata folgt Onimusha: Way of the Sword. Alle Infos zu Release, Gameplay & Musashi hier lesen.

Onimusha Way Of The Sword Art
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Mark Tomson
15 Kommentare

Capcom plant für das restliche Jahr 2026 den vierten Großangriff auf die Verkaufscharts und bestätigt erneut den Release von „Onimusha: Way of the Sword“ für das laufende Kalenderjahr. Nachdem der japanische Publisher mit „Resident Evil Requiem“, „Monster Hunter Stories 3“ und der neuen IP „Pragmata“ bereits drei kommerzielle und kritische Erfolge im ersten Drittel des Jahres gelandet hat, bekräftigte das Unternehmen via Social Media, dass das Line-up für 2026 noch nicht abgeschlossen ist.

Contents

Im Fokus steht dabei das Reboot der Samurai-Saga Onimusha, das laut offiziellen Angaben weiterhin für 2026 geplant ist – ein konkreter Tag oder Monat steht allerdings noch aus.

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Drei von vier Titeln bereits geliefert

Der Publisher blickt auf einen extrem starken Start ins Jahr 2026 zurück. Die Strategie, sowohl etablierte Marken als auch lang erwartete Neuheiten in kurzen Abständen zu veröffentlichen, ist bisher aufgegangen:

  • Resident Evil Requiem: Veröffentlicht am 27. Februar 2026, knackte das Spiel bereits die Marke von 6 Millionen verkauften Einheiten.
  • Monster Hunter Stories 3: Erschien am 13. März 2026 für PC, PS5, Xbox Series und Switch 2.
  • Pragmata: Nach Jahren der Verschiebung am 17. April 2026 erschienen, erreichte der Titel innerhalb von zwei Tagen über eine Million Verkäufe.

Mit der Aussage „We’re not done with 2026 yet“ legt Capcom die Messlatte für „Onimusha: Way of the Sword“ hoch. Es ist das letzte große Projekt auf der aktuellen Roadmap für dieses Jahr.

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Onimusha: Way of the Sword – Was wir über das Gameplay wissen

Im Gegensatz zu den Vorgängern handelt es sich bei „Way of the Sword“ um einen Reboot der Serie auf Basis der RE Engine. Regisseur Satoru Nihei erteilt der Open-World-Euphorie jedoch eine klare Absage. Das neue Abenteuer setzt stattdessen auf eine dichte, lineare Spielerfahrung mit einer Spielzeit von etwa 20 Stunden.

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Im Zentrum des Kampfsystems steht die absolute Präzision. Spieler kombinieren leichte sowie schwere Angriffe und müssen das Issen-System meistern, um Gegner durch gezielte Konter-Mechaniken auszuschalten. Fernangriffe per Bogen und elementare Attacken mit einem Zwillingsklingen-Stab ergänzen das Arsenal.

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Capcom distanziert sich dabei ausdrücklich vom Soulslike-Genre. Das Spiel soll fordernd sein, aber niemals den „Punkt der Bestrafung“ erreichen, der für frustrierende Hardcore-Titel typisch ist. In der Rolle des Protagonisten Musashi nutzen Spieler den ikonischen Oni-Handschuh. Damit absorbieren sie die Seelen gefallener Feinde, um verheerende Spezialangriffe zu entfesseln. Das Gameplay besinnt sich somit auf klassische Action-Wurzeln.

We're not done with 2026 yet.

Capcom USA (@capcomusa.com) 2026-04-20T21:00:46.727473285Z

Capcoms strategische Dominanz

Capcom demonstriert 2026 eine beeindruckende Effizienz in der Release-Taktung. Während Konkurrenten oft Jahre zwischen großen Veröffentlichungen verstreichen lassen, nutzt Capcom seine interne Engine-Struktur (RE Engine), um Assets und Entwicklungsprozesse über verschiedene Genres hinweg zu optimieren. Dass Pragmata nach der langen Funkstille direkt liefert, gibt dem Publisher das nötige Selbstvertrauen, nun auch die seit 2006 ruhende Onimusha-Hauptreihe wiederzubeleben.

2026 bleibt ein teures, aber qualitativ hochwertiges Jahr für Capcom-Fans. Die Bestätigung des Onimusha-Releases nimmt zudem Wind aus den Segeln derer, die nach der Pragmata-Verschiebungsgeschichte mit weiteren Verzögerungen gerechnet hatten. Rechnet mit einem Release im vierten Quartal 2026, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen.

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David Müller
21. April 2026 20:18

Dragons Dogma 2 war leider ein Reinfall…

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Paul Muckhoff
21. April 2026 20:58
Reply to  David Müller

David Müller dann hast du es nicht gespielt…

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Crydog
21. April 2026 22:49

Na was für shitshow wieder in sozialen medien von so genannten modern audiance,man stellt unter das Capcom quasi sachen propagiert mit Kindern und Erwachsenen und so, muss nicht weiter drauf eingehen….. Klar wenn das jetzt ND gemacht hätte dann wäre das progressiv, mutig und aufgeklärt. Was für Haufen
Capcom soll weiter mach wie bisher und nichts drauf geben die leute die Moralpostel spielen kaufen sich die spiele sowieso nicht bzw. Schaffen den tutorial nicht mal

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Maxim Neumann
21. April 2026 16:07

Wird geholt.

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Muhammed Bilir
21. April 2026 16:23

Wann kommt das endlich raus

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Crydog
21. April 2026 22:49
Reply to  Muhammed Bilir

September

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Andree Kestelyn
21. April 2026 17:20

Wird es auch für die Switch 2 erscheinen ?

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pray
22. April 2026 01:58
Reply to  Andree Kestelyn

will man sowas auf der switch 2 spielen? xD

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Thomas Wolf
21. April 2026 12:42

Das könnte nochmal richtig geil werden. Die alten Teile waren schon genial. 🤔😜👍

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Marc Heinemann
21. April 2026 13:25

Capcom liefert dieses jahr,aber richtig.

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N7Dan
21. April 2026 16:15

Die komplette Gaming Branche innerhalb eines Quartals rasiert & weiter geht’s.

Capcom sind einfach unglaublich!

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Crydog
21. April 2026 14:50

Capcom liefert da kann sich sony eine Scheibe davon abschneiden

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McFly
21. April 2026 21:35
Reply to  Crydog

Eine? Ich erhöhe auf 2!
😉

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Crydog
21. April 2026 22:40
Reply to  McFly

Von mir aus das halbe Schwein. Mit Marthaon und Horizon fortnine kriegt man nicht mal met Aufstrich an der Fleischthecke

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pray
22. April 2026 02:00
Reply to  McFly

seit wann so kritisch? sonst bist du doch immer sehr ´´wohlwollend´´ kennt man ja garnicht 🙂

Last edited 7 Minuten zuvor by pray
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