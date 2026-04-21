Capcom bestätigt: Onimusha: Way of the Sword erscheint definitiv 2026

Capcom plant für das restliche Jahr 2026 den vierten Großangriff auf die Verkaufscharts und bestätigt erneut den Release von „Onimusha: Way of the Sword“ für das laufende Kalenderjahr. Nachdem der japanische Publisher mit „Resident Evil Requiem“, „Monster Hunter Stories 3“ und der neuen IP „Pragmata“ bereits drei kommerzielle und kritische Erfolge im ersten Drittel des Jahres gelandet hat, bekräftigte das Unternehmen via Social Media, dass das Line-up für 2026 noch nicht abgeschlossen ist.

Im Fokus steht dabei das Reboot der Samurai-Saga Onimusha, das laut offiziellen Angaben weiterhin für 2026 geplant ist – ein konkreter Tag oder Monat steht allerdings noch aus.

Drei von vier Titeln bereits geliefert

Der Publisher blickt auf einen extrem starken Start ins Jahr 2026 zurück. Die Strategie, sowohl etablierte Marken als auch lang erwartete Neuheiten in kurzen Abständen zu veröffentlichen, ist bisher aufgegangen:

Resident Evil Requiem: Veröffentlicht am 27. Februar 2026, knackte das Spiel bereits die Marke von 6 Millionen verkauften Einheiten.

Veröffentlicht am 27. Februar 2026, knackte das Spiel bereits die Marke von 6 Millionen verkauften Einheiten. Monster Hunter Stories 3: Erschien am 13. März 2026 für PC, PS5, Xbox Series und Switch 2.

Erschien am 13. März 2026 für PC, PS5, Xbox Series und Switch 2. Pragmata: Nach Jahren der Verschiebung am 17. April 2026 erschienen, erreichte der Titel innerhalb von zwei Tagen über eine Million Verkäufe.

Mit der Aussage „We’re not done with 2026 yet“ legt Capcom die Messlatte für „Onimusha: Way of the Sword“ hoch. Es ist das letzte große Projekt auf der aktuellen Roadmap für dieses Jahr.

Onimusha: Way of the Sword – Was wir über das Gameplay wissen

Im Gegensatz zu den Vorgängern handelt es sich bei „Way of the Sword“ um einen Reboot der Serie auf Basis der RE Engine. Regisseur Satoru Nihei erteilt der Open-World-Euphorie jedoch eine klare Absage. Das neue Abenteuer setzt stattdessen auf eine dichte, lineare Spielerfahrung mit einer Spielzeit von etwa 20 Stunden.

Im Zentrum des Kampfsystems steht die absolute Präzision. Spieler kombinieren leichte sowie schwere Angriffe und müssen das Issen-System meistern, um Gegner durch gezielte Konter-Mechaniken auszuschalten. Fernangriffe per Bogen und elementare Attacken mit einem Zwillingsklingen-Stab ergänzen das Arsenal.

Capcom distanziert sich dabei ausdrücklich vom Soulslike-Genre. Das Spiel soll fordernd sein, aber niemals den „Punkt der Bestrafung“ erreichen, der für frustrierende Hardcore-Titel typisch ist. In der Rolle des Protagonisten Musashi nutzen Spieler den ikonischen Oni-Handschuh. Damit absorbieren sie die Seelen gefallener Feinde, um verheerende Spezialangriffe zu entfesseln. Das Gameplay besinnt sich somit auf klassische Action-Wurzeln.

Capcoms strategische Dominanz

Capcom demonstriert 2026 eine beeindruckende Effizienz in der Release-Taktung. Während Konkurrenten oft Jahre zwischen großen Veröffentlichungen verstreichen lassen, nutzt Capcom seine interne Engine-Struktur (RE Engine), um Assets und Entwicklungsprozesse über verschiedene Genres hinweg zu optimieren. Dass Pragmata nach der langen Funkstille direkt liefert, gibt dem Publisher das nötige Selbstvertrauen, nun auch die seit 2006 ruhende Onimusha-Hauptreihe wiederzubeleben.

2026 bleibt ein teures, aber qualitativ hochwertiges Jahr für Capcom-Fans. Die Bestätigung des Onimusha-Releases nimmt zudem Wind aus den Segeln derer, die nach der Pragmata-Verschiebungsgeschichte mit weiteren Verzögerungen gerechnet hatten. Rechnet mit einem Release im vierten Quartal 2026, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen.