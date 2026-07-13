Capcom bringt Dark Arisen zurück: Spielerwünsche formten das DLC

Das Add-on zu „Dragon’s Dogma 2“ war zum Release überhaupt nicht geplant. Capcom reagierte erst Monate später direkt auf die Forderungen der Community. Das geht aus einem aktuellen und aufschlussreichen Interview mit Naoto Oyama und Kento Kinoshita hervor.

Später Start statt langer Vorarbeit

Capcom steckte nach dem Launch von „Dragon’s Dogma“ im Frühjahr 2024 monatelang fest. Die Entwickler mussten Fehler bügeln, Patches ausrollen und das Hauptspiel stabilisieren. Erst nach einem halben Jahr reiner Schadensbegrenzung fiel der Startschuss für die Erweiterung.

Producer Naoto Oyama stellt klar, dass Zehntausende Fan-Kommentare den Ausschlag gaben. Die Spieler wollten mehr Zeit in der Welt verbringen. Capcom hörte zu. Das Studio bastelt nun seit knapp zwei Jahren an dem Content. Eine verdammt lange Zeit.

Die Community rettet das Sequel

Director Kento Kinoshita gibt offen zu, dass die Probleme des Hauptspiels Vorrang hatten. Die Kritik der Fans saß tief. Erst als die technischen Wunden weitgehend verheilt waren, sahen die Entwickler das wahre Feedback. Es gab keinen einzelnen Auslöser für das Projekt. Es war die schiere Masse an Nachrichten.

Sätze wie „Lasst es hier nicht enden, wir glauben an euch“ motivierten das Team. Updates reichten nicht mehr aus. Ein umfangreiches Add-on musste her, um den Erwartungen gerecht zu werden. Capcom liefert ab, weil die Basis darum gebettelt hat.

Die Entstehungsgeschichte von „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ zeigt ein Studio, das Fehler korrigieren und die Fans versöhnen will. Dass die Erweiterung nicht von Tag eins an als Cash-Grab in der Schublade lag, ist ein starkes Signal für uns Spieler. Capcom meint es ernst mit dem Feedback.

Wie seht ihr das: Ändert diese ehrliche Entwicklungsgeschichte eure Skepsis gegenüber dem DLC, oder hätten die Inhalte direkt im Hauptspiel stecken müssen?