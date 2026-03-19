Capcom-CEO glaubt, dass der PC zur weltweit führenden Gaming-Plattform wird

Capcom setzt voll auf den PC. CEO Kenzo Tsujimoto prognostiziert im aktuellen Commitment-Report, dass der PC die klassischen Konsolen als wichtigste Plattform endgültig ablösen wird. Parallel dazu forciert das Unternehmen Investitionen in Filmproduktionen, um neue Zielgruppen zu erschließen.

Der PC ist für Capcom längst kein Nebenschauplatz mehr, sondern der primäre Umsatztreiber. Im aktuellen Geschäftsbericht untermauert Tsujimoto diese Strategie mit harten Zahlen. Innerhalb von nur neun Monaten verkaufte der japanische Publisher 19,1 Millionen Spieleinheiten auf dem PC. Damit macht die Plattform mittlerweile rund 50 % der gesamten Software-Absätze des Unternehmens aus.

PC und Schwellenländer

Capcom analysiert, dass das Potenzial des PC-Marktes noch lange nicht ausgeschöpft ist. Während die klassischen Konsolenmärkte gesättigt wirken, bietet der PC – insbesondere in Schwellenländern – einen barrierefreien Zugang zu Capcom-IPs. Der Verzicht auf dedizierte Hardware-Anschaffungen auf Nutzerseite spielt dem Publisher in die Karten.

Die folgenden Key-Faktoren sieht Capcom dabei als entscheidenden Vorteil:

Digital-Quote: Capcom meldet eine Digital-Ratio von beeindruckenden 94 % . Physische Datenträger sind für das Geschäftsmodell fast irrelevant geworden.

Capcom meldet eine Digital-Ratio von beeindruckenden . Physische Datenträger sind für das Geschäftsmodell fast irrelevant geworden. Katalog-Stärke: Dauerbrenner wie Monster Hunter Wilds (11 Millionen verkaufte Einheiten seit Februar 2025) und die Resident Evil-Reihe stützen das Wachstum auf Steam und Co.

Dauerbrenner wie Monster Hunter Wilds (11 Millionen verkaufte Einheiten seit Februar 2025) und die Resident Evil-Reihe stützen das Wachstum auf Steam und Co. Technik-Vorteil: Mit dem Release von Resident Evil Requiem im Februar 2026 erreichte Capcom allein auf dem PC über 300.000 gleichzeitig aktive Spieler am Launch-Tag.

Film-Investitionen als Marketing-Turbo

Neben der Hardware-Verschiebung investiert Capcom massiv in Hollywood. Filme sollen als „Einstiegsdroge“ für Nicht-Gamer fungieren. Der Erfolg gibt ihnen recht: Die Devil May Cry-Serie auf Netflix kurbelte die Verkäufe von DMC 5 massiv an.

Aktuell ruhen die Hoffnungen auf dem neuen Resident Evil-Reboot von Regisseur Zach Cregger, das am 18. September 2026 in die Kinos kommen soll. Anders als frühere Adaptionen setzt dieser Film auf eine originäre Story innerhalb des Kanons, ohne die bekannten Spielfiguren wie Leon S. Kennedy direkt zu kopieren.

„Wir werden künftig aktiv in die Produktion von Filmen investieren, die auf unseren geistigen Eigentumsrechten basieren, und hoffen, durch die weltweite Ausstrahlung dieser Filme die Bekanntheit unserer Spiele zu steigern und den Absatz zu steigern.“

Haben Sony und Nintendo überhaupt eine Zukunft?

Capcom zieht die Konsequenzen aus einer Marktentwicklung, die Sony und Nintendo Sorgen bereiten muss. Wenn ein Schwergewicht wie Capcom den PC zur Leitplattform erklärt, folgen die Ressourcen – sprich: Optimierung und Exklusiv-Features landen zuerst dort.

Für Spieler stellt sich die Systemfrage neu: Hat die klassische PlayStation in ihrer geschlossenen Form überhaupt noch eine Zukunft, nachdem sich Sony laut jüngsten Berichten dem PC-Markt wieder abwendet? Oder ist genau das deren Rettung, wenn auch in einem begrenztem Markt?

Microsofts Project Helix, das die Grenzen zwischen Xbox und PC durch eine hybride Architektur verwischt, und Valves Erfolg mit dem Steam-Ökosystem wirken aus Sicht von Capcom wie die deutlich nachhaltigeren Konzepte. Wer heute in Hardware investiert, muss sich fragen, ob er sich weiterhin an einen „Walled Garden“ binden will, wenn die Publisher selbst bereits über den Zaun klettern.