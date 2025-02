Capcom enthüllt neue Details zu Onimusha: Way of the Sword – PS2-Remaster bestätigt

Capcom hat offiziell neue Details zu Onimusha: Way of the Sword bekannt gegeben und dabei gleich zwei Überraschungen für Fans der Serie parat: Zum einen erscheint das Spiel erst 2026, zum anderen dürfen sich Nostalgiker auf ein Remaster von Onimusha 2: Samurai’s Destiny für moderne Plattformen freuen.

Während des gestrigen Livestreams betonte Produzent Akihito Kadowaki, dass sich Onimusha: Way of the Sword auf drei zentrale Aspekte konzentrieren wird: überzeugende Charaktere, eine atmosphärische Darstellung Kyotos und „die ultimative Schwertkampf-Action“. Das Ziel sei es, mit Capcoms modernster Technologie das klassische Onimusha-Erlebnis auf eine neue Stufe zu heben.

Ein neuer Held, düstere Kreaturen und legendäre Orte

Laut Director Satoru Nihei spielt die Geschichte des neuen Onimusha-Ablegers in Kyoto, einer Stadt voller historischer Stätten mit unheimlichen Geheimnissen. Spieler werden ikonische Orte wie den Kiyomizu-dera-Tempel erkunden und sich in einer düsteren Samurai-Saga gegen die dämonische Bedrohung der Genma behaupten.

„Der Protagonist erhält durch eine schicksalhafte Wendung einen Oni-Handschuh“, erklärt Nihei. „Von diesem Moment an ist er Teil des ewigen Krieges gegen die verdorbenen Kreaturen, die die Welt heimsuchen. Mit jedem besiegten Feind absorbiert er deren Seelen und verstärkt seine Kräfte.“

Neben der packenden Action sollen auch die Charaktere im Mittelpunkt stehen. Capcom verspricht eine fesselnde Geschichte mit historischen Figuren, die in das Onimusha-Universum integriert werden.

Schwertkampf mit Stil: Blutige Action und taktische Entscheidungen

Der neue Ableger setzt auf das bewährte Kampfsystem der Reihe, hebt es aber auf ein modernes Niveau. Laut Nihei wird das Spiel ein befriedigendes Zerstückeln von Gegnern bieten, kombiniert mit der ikonischen Seelenabsorption des Oni-Handschuhs.

„Durch das Aufsaugen von Seelen können Spieler ihre Gesundheit regenerieren und Spezialfähigkeiten einsetzen“, so Nihei weiter. „Die richtige Entscheidung in der Hitze des Gefechts kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.“

Trotz der anspruchsvollen Kämpfe soll Way of the Sword kein übermäßig schwieriges Spiel werden. Vielmehr möchte Capcom eine fesselnde Schwertkampf-Erfahrung bieten, die Action-Fans begeistert, ohne sie frustrieren.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny kehrt zurück

Zusätzlich zu den Neuigkeiten über Onimusha: Way of the Sword kündigte Capcom ein Remaster von Onimusha 2: Samurai’s Destiny an. Der PS2-Klassiker aus dem Jahr 2002 wird in überarbeiteter Form zurückkehren und dürfte Fans des Originals in nostalgische Erinnerungen versetzen.

Wann genau das Remaster erscheint, bleibt noch offen – Capcom rückt die Serie nach langer Pause aber endlich wieder ins Rampenlicht. Ob Onimusha: Way of the Sword an den Erfolg früherer Teile anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Aber eines ist sicher: Samurai-Action-Fans haben 2026 ein neues Highlight im Visier.