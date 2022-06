Capcom Fighting Collection bringt ab sofort 10 Klassiker zurück

Capcom hat die Capcom Fighting Collection veröffentlicht, mit der man 10 Klassiker des Publishers neu erleben kann. Von Darkstalkers bis Vampire Savior ist hier alles vertreten.

Die Fighting Game-Sammlung umfasst umfasst insgesamt zehn Klassiker – darunter die komplette Darkstalkers-Serie, die so zum ersten Mal überhaupt außerhalb Japans veröffentlicht wird – sowie Online-Multiplayer-Modi für alle zehn Titel, verbesserte Features und Quality-of-Life-Updates.

Zu den Titeln der Sammlung gehören:

Alle fünf Darkstalkers-Titel: Darkstalkers: The Night Warriors Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge Vampire Savior: The Lord of Vampire Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge – Bisher nicht außerhalb Japans erhältlich! Vampire Savior 2: The Lord of Vampire – Bisher nicht außerhalb Japans erhältlich!

Red Earth – Erstmals außerhalb von Arcades erhältlich!

Cyberbots: Full Metal Madness

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

Super Gem Fighter Mini Mix

Für echte Battles stehen zudem Ranglisten-, Casual- und individuelle Fights bereit. Alle zehn Titel profitieren von Online-Multiplayer-Modi und Online Lobbies, in denen sich bis zu neun Spieler miteinander messen. Möchten man zunächst Moves erlernen oder ihr Können perfektionieren, ist der Trainings-Modus genau das Richtige.

Dank Rollback-Netcodes laufen die Online-Matches zudem besonders stabil, ergänzt durch Verschiedene Gameplay-Balance-Anpassungen und Quality-of-Life-Verbesserungen wie Speicherstände mitten im Spiel, neue Schwierigkeitseinstellungen und individuelle Tastenbelegungsoptionen, die jedem Titel hinzugefügt wurden.

Außerdem wurde das Alles-in-One-Paket mit einem Museum ausgestattet, das mehr als 500 offizielle Artworks, Concept Art und Design-Dokumente zeigt, sowie mehr als 400 Musikstücke zum Abspielen bietet, so dass sich Fans zum Sieg grooven können.

Beim Kauf der digitalen Version des Spiels vor dem 30. September 2022 erhalten Spieler besondere Illustrationen und exklusive, von CAP-JAMS und anderen Künstlern arrangierte Musiktracks. Spieler können auch THREE WONDERS in Capcom Arcade 2nd Stadium erhalten (Veröffentlichung am 22. Juli 2022), wenn sie die Capcom Fighting Collection in diesem Zeitraum kaufen. Ebenfalls jetzt erhältlich ist das digitale Capcom Fighting Bundle, das die Capcom Fighting Collection und Street Fighter 30th Anniversary Collection enthält – verfügbar für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam.