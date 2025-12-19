Capcom kündigt neue Resident Evil-Spiele an – Horror kehrt in mehreren Facetten zurück

Capcom hat offiziell die Fortsetzung der Resident Evil-Reihe bestätigt und dabei mehrere neue Projekte gleichzeitig angedeutet. Nach dem Release von Resident Evil 9 Requiem im Februar 2026 setzt der Publisher auf ein breit angelegtes Programm, das sowohl die klassischen Horrorwurzeln als auch moderne Action-Elemente bedient.

In einem Interview mit Gamemeca betonte Biohazard-Producer Masato Kumazawa noch einmal, wie Resident Evil 9 Requiem die jeweiligen unterschiedlichen Schwerpunkte im Gameplay demonstriert. Während klassische Charaktere wie Leon weiterhin den Action-Part übernehmen, haben neue Gesichter wie Grace die Möglichkeit, den Horror intensiver zu erleben. Dieses Konzept könnte auch in zukünftigen Titeln weiterverfolgt werden.

Alte und neue Spiele im Fokus

Mit dieser Strategie wollen die Entwickler sowohl alte Fans als auch neue Spieler ansprechen. Die Entwickler betonen, dass die Geschichten der Charaktere eng miteinander verwoben bleiben und ein flüssiger Übergang zwischen den Perspektiven somit gewährleistet ist.

Ferner unterstreicht Capcom, dass die kommenden Spiele verschiedene Spielstile kombinieren werden. Survival-Horror, wie ihn Fans aus den frühen Titeln kennen, soll genauso Platz finden wie actionorientierte Missionen à la Resident Evil 4 oder Resident Evil Village. Dieses Konzept ist nicht neu, hat aber in der bisherigen Umsetzung von Resident Evil gezeigt, dass es funktionieren kann, wenn die Balance zwischen Spannung, Ressourcenmanagement und Action stimmt. Die Entwickler planen, diese Mechanik in den neuen Titeln weiter auszubauen, sodass die Spieler wechselnde Emotionen und intensive Spielerfahrungen erleben.

Capcom bestätigt neue Resident Evil Spiele – Grace und Leon machen den Anfang

Legacy-Story bleibt erhalten

Ein weiterer Punkt, den Capcom erwähnt, ist die Einsteigerfreundlichkeit, ohne die Tiefe für Veteranen zu verlieren. Neue Spieler sollen die Story nachvollziehen können, auch wenn sie frühere Titel nicht gespielt haben. Gleichzeitig werden Langzeitfans durch Verknüpfungen mit klassischen Ereignissen und bekannten Charakteren belohnt. Das spricht für eine clevere Strategie, die Reihe langfristig relevant zu halten und gleichzeitig die Einstiegshürden zu senken.

Natürlich bleibt die Frage, wie sich die neuen Projekte im Detail voneinander unterscheiden werden und welche Innovationen tatsächlich geboten werden. Capcom betont, dass die Spiele noch in verschiedenen Entwicklungsstadien sind und konkrete Details zu Gameplay-Features, Story-Elementen oder Veröffentlichungszeitpunkten folgen. Die Pläne beinhalten offenbar auch weitere Remakes, um die Storylücken für jüngere Spieler zu schließen.

Fans können sich somit in den kommenden Jahren auf noch mehr „Resident Evil“, mehr Horror und mehr Action freuen. Dazu gehören auch neue Wege, bekannte Geschichten aus Raccoon City und darüber hinaus zu erzählen.