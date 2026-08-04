Capcom öffnet Onimusha: frei begehbares Kyoto und 300 Parry-Animationen

Onimusha: Way of the Sword bringt die Kultreihe nach 20 Jahren Pause zurück – und bricht überraschend mit der strikten Linearität früherer Teile. Neben klassischer Action erwarten uns frei erkundbare Abschnitte in Kyoto samt Nebenquests und optionalen Bossen.

Nach zwei Jahrzehnten Funkstille ist das eine Ansage. Das Spiel setzt auf eine fiktive Version des jungen Miyamoto Musashi als Hauptfigur, dessen Aussehen dem verstorbenen Filmstar Toshiro Mifune nachempfunden ist. Zeitlich zieht es uns in die Edo-Periode nach Kyoto.

Onimusha bricht mit der alten Formel

Keine Sorge, es wird kein riesiges Open-World-Monster. Capcom öffnet das Leveldesign aber spürbar, wie eine aktuelle Preview von PCGamer zeigt. Wir erkunden zusammenhängende Stadtteile von Kyoto auf eigene Faust, quatschen mit NPCs und spüren versteckte Bosse auf. Dazu gesellen sich leichte Metroidvania-Elemente: Nach Bosskämpfen schalten wir Genma-Kräfte frei, die bisher versperrte Wege öffnen.

Das Herzstück bleibt das Kampfsystem. Es liegt näher an „Stellar Blade“ als an der gnadenlosen Härte von Dark Souls. Konter, Blocks und Parrys stehen im Fokus. Über 300 verschiedene Animationen wurden allein für Parrys aufgenommen. In Kombination mit einem knackigen Zertrennungs-System trennt Musashi Körperteile und Köpfe der Genma ab.

Sein Rivale Sasaki Ganryu kämpft elegant und fast sinnlich – ein harter Kontrast zu Musashis wildem, ungeschliffenem Stil. Selbst kuriose Genma-Monster wie der vielarmige Kubikiri wurden per Motion-Capture mit vier Schauspielern gleichzeitig eingespielt. Das Ergebnis ist eine düstere Atmosphäre mit erfrischend schrägen Comedy-Momenten.

Die Rückkehr gelingt. Capcom bewahrt die düstere Action-DNA, modernisiert das Kampfsystem spürbar und gibt dem Gameplay durch die offenen Kyoto-Abschnitte genau den richtigen Freiraum.

Reicht euch die Mischung aus Zugänglichkeit, Parry-Fokus und Kyoto-Erkundung für ein gelungenes Comeback, oder vermisst ihr das rein lineare Schlauchdesign der alten Teile?