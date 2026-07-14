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Capcom plant gigantische DLCs für Resident Evil & Veronica-Release – Bericht

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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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resident evil 9 requiem

Leak enthüllt Capcoms neue Resident Evil-Strategie: Größere Story-DLCs ab Resident Evil Requiem und alle Kräfte für das Veronica-Remake Anfang 2027.

Capcom bläst die Resident Evil-DLCs auf. Das ist die wichtigste Nachricht aus den neuesten Leaks von Branchen-Insider Dusk Golem. Die kommende Erweiterung für „Resident Evil Requiem“ soll demnach der Startschuss für eine vollkommen neue DLC-Strategie des Publishers sein.

Die neue DLC-Offensive

Capcom hat ein Problem mit seinen Spin-offs. Die Zeiten von Ablegern wie „Resident Evil Revelations“ oder den Chronicles-Teilen sind erst einmal vorbei, weil die Entwicklung auf der RE Engine zu aufwendig und teuer geworden ist. Die Lösung: Größere, ambitioniertere Story-Erweiterungen für die Hauptteile, die die Lücken zwischen den großen Releases füllen sollen.

Das geplante Add-on für „Resident Evil Requiem“ orientiert sich laut dem Insider in Sachen Umfang und Anspruch direkt an Separate Ways aus dem RE4-Remake. Capcom hat offenbar das Feedback der Spieler ernst genommen. Sie liefern uns kein schnelles Stückwerk, sondern vollwertige Zusatzkampagnen. Das ist der richtige Weg.

Alle Kräfte für Resident Evil Veronica in Q1 2027

Die neue DLC-Strategie hat allerdings einen Haken, der uns Geduld abverlangen wird. Capcom fokussiert sich intern voll auf das im Juni angekündigte Remake von „Resident Evil Veronica“. Das Projekt hat derzeit absolute Priorität.

Das Team versucht alles, um das Spiel bis Ende März fertigzustellen, ein interner Puffer bis zum zweiten Quartal existiert aber bereits. Weil alle Entwickler bei „Resident Evil Veronica“ aushelfen, verschiebt sich die Requiem-Erweiterung nach hinten. Der DLC kommt erst nach dem Veronica-Release. Lange Wartezeit, aber immerhin wissen wir jetzt, warum.

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Die Strategie von Capcom ergibt Sinn. Statt halbgaren Spin-offs bekommen wir aufwendige Story-DLCs, die echte Lückenfüller sind. Dass wir auf den Requiem-DLC länger warten müssen, schmerzt. Ein poliertes Veronica-Remake im Frühjahr 2027 tröstet darüber aber locker hinweg.

Die nächsten Wochen mit der Gamescom und der Tokyo Game Show werden zeigen, ob Capcom den Zeitplan offiziell untermauert.

Wie seht ihr das: Bevorzugt ihr große, zusammenhängende Story-DLCs wie Separate Ways, oder hättet ihr lieber wieder eigenständige Spin-offs im Stil von Revelations gesehen?

Gta Pre Order Release
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Käse
14. Juli 2026 12:44

Revelations 3 wäre besser

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Crydog
14. Juli 2026 12:24

Geil neue resi inhalte werden durch neue resi inhalte erstetz

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