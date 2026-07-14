Capcom plant gigantische DLCs für Resident Evil & Veronica-Release – Bericht

Capcom bläst die Resident Evil-DLCs auf. Das ist die wichtigste Nachricht aus den neuesten Leaks von Branchen-Insider Dusk Golem. Die kommende Erweiterung für „Resident Evil Requiem“ soll demnach der Startschuss für eine vollkommen neue DLC-Strategie des Publishers sein.

Die neue DLC-Offensive

Capcom hat ein Problem mit seinen Spin-offs. Die Zeiten von Ablegern wie „Resident Evil Revelations“ oder den Chronicles-Teilen sind erst einmal vorbei, weil die Entwicklung auf der RE Engine zu aufwendig und teuer geworden ist. Die Lösung: Größere, ambitioniertere Story-Erweiterungen für die Hauptteile, die die Lücken zwischen den großen Releases füllen sollen.

Das geplante Add-on für „Resident Evil Requiem“ orientiert sich laut dem Insider in Sachen Umfang und Anspruch direkt an Separate Ways aus dem RE4-Remake. Capcom hat offenbar das Feedback der Spieler ernst genommen. Sie liefern uns kein schnelles Stückwerk, sondern vollwertige Zusatzkampagnen. Das ist der richtige Weg.

(1/3) I want to share something I heard which I think is really interesting, Resident Evil related.



Capcom is investing into doing more lengthy story DLC in the future of RE, of the length & ambition as Separate Ways/Shadow of Rose, for both Requiem & future RE titles. There's a — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 14, 2026

Alle Kräfte für Resident Evil Veronica in Q1 2027

Die neue DLC-Strategie hat allerdings einen Haken, der uns Geduld abverlangen wird. Capcom fokussiert sich intern voll auf das im Juni angekündigte Remake von „Resident Evil Veronica“. Das Projekt hat derzeit absolute Priorität.

Das Team versucht alles, um das Spiel bis Ende März fertigzustellen, ein interner Puffer bis zum zweiten Quartal existiert aber bereits. Weil alle Entwickler bei „Resident Evil Veronica“ aushelfen, verschiebt sich die Requiem-Erweiterung nach hinten. Der DLC kommt erst nach dem Veronica-Release. Lange Wartezeit, aber immerhin wissen wir jetzt, warum.

Die Strategie von Capcom ergibt Sinn. Statt halbgaren Spin-offs bekommen wir aufwendige Story-DLCs, die echte Lückenfüller sind. Dass wir auf den Requiem-DLC länger warten müssen, schmerzt. Ein poliertes Veronica-Remake im Frühjahr 2027 tröstet darüber aber locker hinweg.

Die nächsten Wochen mit der Gamescom und der Tokyo Game Show werden zeigen, ob Capcom den Zeitplan offiziell untermauert.

Wie seht ihr das: Bevorzugt ihr große, zusammenhängende Story-DLCs wie Separate Ways, oder hättet ihr lieber wieder eigenständige Spin-offs im Stil von Revelations gesehen?