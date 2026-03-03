Capcom Spotlight: Pragmata-Check und Mega Man Comeback

30 Minuten für fünf große Namen. Capcom bündelt im kommenden Capcom Spotlight die Informationen zu Mega Man, Street Fighter und dem nächsten Hoffnungsträger Pragmata in einem kompakten digitalen Event.

Der Elefant im Raum: Pragmata

Es ist März 2026 und wir reden immer noch über Pragmata. Seit der letzten Verschiebung konnten wir uns über eine Demo rund um das kleine Mädchen und den Astronauten freuen. Capcom hat das Spiel für den 24. April offiziell bestätigt. Zeit für ein paar finale Eindrücke.

Die Marke Mega Man bekommt gleich doppelt Aufmerksamkeit. Bei Mega Man: Dual Override geht es um die Auflösung des Design-Contests. Wir sehen also, welche Robot Master es tatsächlich ins Spiel geschafft haben. Ein nettes Gimmick für die Fans. Spannender für den Alltag ist aber die kommende Star Force Legacy Collection, basierend auf dem taktischen Rollenspiel.

Monster Hunter und das Street Fighter Update

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ist ebenfalls angesetzt. Der Spin-off hat sich eine treue Nische erarbeitet, die auf mehr Informationen zum rundenbasierten Kampfsystem wartet. Street Fighter 6 rundet das Paket ab. Wahrscheinlich geht es hier um den nächsten DLC‑Charakter Alex oder die Roadmap für die kommende Season. Hier erwarte ich keine Experimente, sondern solide Pflege.

30 Minuten sind für dieses Line-up extrem knapp bemessen. Wenn man die üblichen Trailer und das Intro abzieht, bleiben pro Spiel etwa fünf Minuten. Das lässt wenig Raum für PR-Geschwätz. Capcom muss die Schlagzahl hochhalten, um die Erwartungen zu erfüllen. Besonders bei Pragmata zählt jetzt jede Sekunde echtes Material.

Für uns bedeutet dieser Stream vor allem mehr Klarheit. Pragmata rückt in greifbare Nähe und ist kein ewiges Versprechen mehr. Die Mega Man-News sind Futter für die Basis, aber der Erfolg des Spotlights steht und fällt mit den Release-Terminen.

Schaut es euch an, wenn ihr wissen wollt, wohin euer Geld in diesem Jahr fließt.