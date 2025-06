Capcom über Spielepreise – Erhöhung nicht ausgeschlossen, aber Flexibilität ist entscheidend

In der Gaming-Branche dreht sich vieles um Zahlen – Produktionskosten, Spielstunden, Verkaufspreise. Capcom hat sich jetzt in einem aktuellen Investoren-Statement zur Preisgestaltung künftiger Titel geäußert und bleibt dabei auffällig sachlich. Während einige Publisher bereits fest an der 80-Euro-Grenze für neue Spiele rütteln, hält Capcom den aktuellen Standard für angemessen – zumindest derzeit.

Laut Capcom werden bei der Preisfestsetzung mehrere Faktoren berücksichtigt: Entwicklungskosten, moderne Technologien, Arbeitsaufwand – aber auch der Umfang eines Spiels. Trotz dieser nachvollziehbaren Kalkulation will man flexibel bleiben. Was das konkret heißt, bleibt offen, aber der Fokus liegt auf einem dynamischen Preisverständnis, das sich dem Marktwert eines Spiels anpasst.

Preise rauf, Spieler weg? Capcom plant zweigleisig

Spannend ist, dass Capcom bewusst keine klare Linie zwischen Katalogtiteln (älteren Spielen) und neuen AAA-Veröffentlichungen zieht. Der Konzern plant laut eigenen Aussagen, sowohl Verkaufsvolumen als auch Umsatz zu steigern. Also: Keine reine Hochpreisstrategie, aber auch kein blindes Ramschen.

Was das für Spieler bedeutet? Im besten Fall eine vernünftige Preisspanne – abhängig vom jeweiligen Spiel. Dass Capcom bereit ist, auch Preissenkungen in Betracht zu ziehen, ist eine der eher erfreulichen Aussagen im aktuellen Finanzbericht. Zumindest klingt das weniger nach 80-Euro-Pflichtkauf und mehr nach: Wir schauen, was realistisch ist.

Diese Flexibilität ist nicht nur eine Floskel, sondern wird zur Geschäftsgrundlage. Besonders, weil externe Einflüsse wie der Wechselkurs zunehmend Wirkung zeigen: Capcom plant mit einem Yen-Dollar-Kurs von 140. Schon eine Abweichung von nur einem Yen könnte das operative Ergebnis um bis zu 400 Millionen Yen beeinflussen. Für ein weltweit agierendes Unternehmen ist das keine Nebensache – sondern eine klare Risiko-Kalkulation.

Was macht Capcom mit all dem Geld?

Wer regelmäßig auf Geschäftsberichte schaut, dürfte wissen: Capcom geht es finanziell gut – sehr gut sogar. Der Netto-Cashflow ist solide, und das Unternehmen hält liquide Mittel bewusst zurück. Investiert wird unter anderem in die Infrastruktur: ein neues Firmengebäude steht in den Startlöchern. Ferner prüft Capcom auch Fusionen und Übernahmen – vor allem in Bereichen neuer Technologien.

Hinter den Kulissen wird aber auch deutlich, wo der Schuh drückt. Etwa die Hälfte des Entwicklerteams arbeitet aktuell in den Bereichen Charakteranimation und visuelle Effekte – und genau dort fehlen Leute. Capcom will hier verstärkt rekrutieren und hat bereits Unternehmen übernommen, die über spezialisierte Expertise verfügen. Ziel ist eine Stärkung der Inhouse-Kompetenz, um künftig unabhängiger und effizienter entwickeln zu können.

Es zeigt sich: Die Herausforderungen für Capcom liegen nicht nur im Preisetikett eines Spiels, sondern auch in der Struktur und Ausstattung der eigenen Produktionspipeline. Wer weiter hochwertige Spiele liefern will, muss sowohl kreativ als auch wirtschaftlich investieren – das scheint man in Osaka verstanden zu haben.

Ein Schwellenwert für Investitionen oder Ausgaben gibt es dabei nicht. Aber ein Ziel: weiteres Wachstum. Ohne hektische Manöver, dafür mit kalkulierter Strategie. Zumindest klingt es derzeit so. Aktuell hat Capcom mit Resident Evil 9 und Pragmata mindestens zwei Blockbuster in der Pipeline.